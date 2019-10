Farage: Lepší než Johnsonova dohoda je odklad brexitu a volby

Londýn - Šéf protiunijní Strany pro brexit Nigel Farage by raději viděl krátký odklad brexitu spolu s novými volbami. Současnou podobu dohody o vystoupení Británie z Evropské unie, jak ji dojednal premiér Boris Johnson, totiž považuje za špatnou. Farage, který je i poslancem Evropského parlamentu, to dnes řekl televizi Sky News. Stínový ministr financí John McDonnell uvedl, že se labouristé vynasnaží dohodu upravit přes pozměňovací návrhy tak, aby byla přijatelná pro všechny. Chování Johnsona je však podle opozice dětinské.

"Chci, abychom odešli 31. října, ale všechny varuji, že pokud tato dohoda projde, nezmění se vůbec nic. Myslím si, že by bylo mnohem lepší odchod nakrátko odložit a mezitím uspořádat volby, ve kterých můžeme situaci vyřešit," řekl Farage. Dohodu, kterou vyjednal Johnson, označil za "mizernou".

Bývalý ministr pro brexit David Davis dnes uvedl, že Johnson neměl jinou možnost, než žádost o odklad předsedovi Evropské rady odeslat, jelikož ho k tomu váže zákon. "Parlament vám může něco nařídit, ale nemůže změnit váš názor," dodal Davis v reakci na dva dopisy, které Johnson odeslal v sobotu v noci předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi.

Vzhledem k tomu, že Johnson v dolní komoře britského parlamentu neprosadil nejnovější podobu brexitové dohody, poslal Tuskovi zákonem požadovanou žádost o odklad brexitu o tři měsíce, tedy do konce ledna příštího roku. Dopis nicméně nepodepsal, naopak k němu přiložil text, kde odklad označuje za chybu.

"Budeme přinášet pozměňovací návrhy a uvidíme, zda se na nějaké přijatelné podobě v Dolní sněmovně shodneme," uvedl k dohodě labourista McDonnell, podle kterého labouristé chtějí zahrnout například lepší ochranu práv zaměstnanců. Nevyloučil ani projednávání druhého referenda o brexitu. "Vždy jsme prosazovali, aby rozhodl lid," uvedl McDonnell.

"Může opovrhovat parlamentem nebo klidně i soudy, protože jednoznačně shazuje první dopis," sdělil McDonnell. "Tím, že ho nepodepsal, se chová trochu jako rozmazlený fracek. Parlament dospěl k rozhodnutí, měl by se jím tedy řídit," uvedl na premiérovu adresu McDonnell.

Za pošetilého pak označil Johnsona mluvčí labouristů pro otázky brexitu Keir Starmer. "Chová se dětinsky. Zákony hovoří jasně, měl ten dopis podepsat ... pokud kvůli tomu, co předvedl s těmi dopisy, za 11 dní odejdeme bez dohody, ponese za to osobní zodpovědnost," citovala Starmera stanice BBC. Podle něj jsou také do budoucna nevyhnutelné další volby.

Britský zákonodárce Oliver Letwin si myslí, že se Johnsonovi s největší pravděpodobností podaří nakonec dohodu prosadit. Právě Letwin je zodpovědný za pozměňovací návrh, který zkomplikoval plány premiéra Johnsona a jeho vlády. Podle zákona schváleného v září musí britská vláda Evropské unii poslat zmíněný dopis, v němž požádá o tříměsíční odklad brexitu, pokud parlament neschválí dohodu. A ten ji v sobotu neschválil.

"Já budu stát za vládou do té doby, dokud bude tuto dohodu prosazovat. Podpořím ji, budu pro ni hlasovat," cituje Letwina BBC.