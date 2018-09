Příbram - Fotbalisté Příbrami v 10. ligovém kole doma zvítězili 3:0 nad Mladou Boleslaví a v tabulce se posunuli před soupeře na šestou příčku. Pod výhru nováčka se podepsal Antonín Fantiš, který poprvé v kariéře dal v utkání nejvyšší soutěže dvě branky. Jednou se trefil Roman Květ, jehož střelu tečoval do vlastní sítě hostující Nikolaj Komličenko. Nejlepší ligový střelec svou sbírku 10 branek nerozšířil. Boleslav neodčinila úterní vyřazení z domácího poháru od druholigové Chrudimi.

Příbram poprvé zahrozila už po 22 sekundách hry. Hlúpik přesprintoval hostující obranu, ale pak netrefil branku. Domácí byli výrazně aktivnější a dobrou kombinací přehrávali Mladou Boleslav, ale zpočátku se nedostávali do zakončení.

Hodně vidět byl Fantiš, který nahradil zraněného Slepičku, a svůj dobrý výkon korunoval i brankou. Ve 22. minutě ho po brejku našel Mingazov a Fantiš přízemní střelou z hranice pokutového území do protipohybu brankáře poslal domácí do vedení.

Teprve pak se začala dostávat do hry i Mladá Boleslav a ve 38. minutě se dožadovala penalty poté, co brankář Švenger podrazil Přikryla. Sudí Jílek však pokutový kop neodpískal.

Mladá Boleslav reagovala na nepříznivý stav dvojitým střídáním v poločase a na trávník se dostal i tvůrce hry Matějovský. Jenže krátce po změně stran zahrávali domácí přímý kop z levé strany, Květ se i přes velký úhel rozhodl přímo ohrozit branku a jeho střelu si Komličenko srazil do vlastní sítě.

Hosté mohli zápas zdramatizovat po hodině hry, kdy po brejku našel Keresteš ve vápně Ladru, tomu ale střela v dobré pozici vůbec nesedla. Další gól pak měl na hlavě domácí Fantiš, ale po rohovém kopu hlavičkoval těsně vedle. Na druhé straně pálil Džafič, ale trefil jen střed branky a připraveného Švengera.

Navýšit příbramské vedení zase mohl Hlúpik, kterého nejprve vychytal Šeda a vzápětí z dorážky přestřelil odkrytou branku. Skácelovu ránu poté vyrazil Šeda.

V 82. minutě už ale Příbram zvýšila. Rezek na hranici ofsajdu utekl po pravé straně, přetaženým centrem na zadní tyč našel Fantiše a ten přesnou hlavičkou završil svůj nejvydařenější ligový zápas. Poprvé v životě dal v nejvyšší soutěži v jednom utkání dvě branky. V závěru mohl alespoň snížit Komličenko, ale ze dvou šancí vytěžil jen nastřelené břevno.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Vítězství bylo zasloužené a odpracované. Výkon byl kvalitní a mohli jsme dát i více branek. Ke konci měla i Boleslav šance. Diváci viděli hezké utkání a jsem rád, že náš trend pobavit fanoušky pokračuje. Je to cenné i proto, že jsme bez Matouška a Slepičky a pořád jsme schopni dát tři góly. Od Tondy Fantiše je to tvrdě odpracované. Hrával tu levého záložníka, což není vůbec jeho post. Obětoval se pro tým. Teď šel na svou pozici. A on na sobě tvrdě pracuje a teď má za to odměnu."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Musím pogratulovat Příbrami k výbornému výkonu, to byl důvod naší porážky. Do utkání jsme vstoupili stejně špatně jako v poháru v Chrudimi. Domácí byli rychlejší, dostávali se do brejků a zaslouženě nás trestali. Po nadějném trojutkání nás tento týden opět srazil dolů. Na takhle pohodlný fotbal nemáme hráče. Soupeř byl agresivnější a nestačili jsme na něj. Jsem hodně rozladěný a musím se krotit, abych neřekl něco, co by mě pak hodně mrzelo. Neodpískaná penalta? Po tomhle výkonu se nechci bavit o penaltě."

1. FK Příbram - FK Mladá Boleslav 3:0 (1:0)

Branky: 22. a 82. Fantiš, 49. Květ. Rozhodčí: Jílek - Blažej, Kotalík. ŽK: Květ, Rezek - Pauschek, Komličenko. Diváci: 3126.

Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ (78. Kilián) - Hlúpik, Mingazov (65. Rezek), Antwi - Fantiš (85. Voltr). Trenér: Csaplár.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš (76. Novák) - Takács, Mareš (46. Matějovský) - Diviš (46. Džafič), Ladra, Přikryl - Komličenko. Trenér: Weber.