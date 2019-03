Praha - Fotbalisté pražské Slavie jsou nadšení, že jim dnešní los čtvrtfinále Evropské ligy přisoudil londýnskou Chelsea. Hráčům i celému realizačnímu týmu se tím splnil velký sen zahrát si proti anglickému mužstvu. Na zápasy se mimořádně těší i slovenský záložník červenobílých Miroslav Stoch, který v minulosti oblékal soupeřův dres.

Slávisté sledovali los společně, a když bylo jasné, že narazí na Chelsea, propukly v Edenu obrovské oslavy. "Los nás těší nejvíc. Byla to první volba, kterou jsme všichni chtěli. Mluvili jsme o tom několikrát, že bychom si přáli dostat se do Anglie. S realizačním týmem to bude 33. zápas v evropských pohárech, vždycky jsme si to přáli. Teď se nám to vyplnilo. Ta motivace, kterou jsme měli jak v Genku, tak se Sevillou, dostat sem takový tým, se vyplnila," řekl novinářům nadšený slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Zápasy s Chelsea budou mimořádné pro Stocha, který v letech 2006 až 2010 patřil tomuto londýnskému klubu. "Pro mě osobně je to fantazie. Konečně mi vyšel tip na soupeře, kterého bychom mohli dostat. Jsem rád, že je to Chelsea, i když to bude extrémně náročné. Je to top tým, srovnatelný možná s tím, jako kdybychom dostali soupeře z Ligy mistrů," uvedl Stoch.

"Já jsem fanoušek Chelsea odmalička. Sleduji jejich výsledky a dá se říct, že i všechny zápasy. Bude to strašně těžké, ale myslím, že je to strašně dobrý soupeř a bude se na co dívat," dodal devětadvacetiletý ofenzivní záložník.

Slávisté se nemohou dočkat, až nastoupí proti světovým hvězdám záložníkovi Edenu Hazardovi či útočníkovi Gonzalu Higuaínovi. "Stačí říct Hazard - to je neskutečný hráč, nebo Willian, přišel tam Higuaín. Myslím, že na každém postu mají hráče světových kvalit," podotkl Stoch.

"Je to odměna pro všechny lidi, přijedou sem trenér Sarri, Hazard, Higuaín, Jorginho. Skvělí hráči a skvělý tým. Bude to obrovský svátek pro celou Slavii. Je to to nejvíc, koho můžeme potkat, největší hráči. Nikdo už z historie nevymaže, že tady v Edenu hrála Chelsea," doplnil Trpišovský.

Pražanům je jasné, že stejně jako v osmifinále proti Seville, kterou vyřadili po čtvrtečním obratu v prodloužení domácí odvety, budou velkým outsiderem. "Procenta jsou určitě na straně Chelsea, ale to samé bylo, když jsme začínali se Sevillou. Může se to postupně v zápasech obrátit a já pevně věřím, že jim to nějakým způsobem zkomplikujeme. Člověk nikdy neví. Doufám, že štěstí bude opět na naší straně a můžeme s nimi uhrát dobrý výsledek," řekl Stoch.

Chelsea v minulém kole vyřadila přemožitele Slavie z letní kvalifikace Ligy mistrů Dynamo Kyjev po výhrách 3:0 doma a 5:0 venku. "Šance? Těžko říci. Když jsme dostali Sevillu, pětinásobného vítěze, tak jsme se taky bavili, že jsou šance minimální. Nakonec to dopadlo tak, že jsme neprohráli ani jeden zápas. Koukali jsme ale na sestřih z Kyjeva, kvalita soupeře je obrovská. Jsme rádi, že hrajeme první zápas doma, že si je v domácím prostředí osaháme. A pak se těšíme hlavně na Stamford Bridge," dodal Trpišovský.