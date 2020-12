Fantastické utkání pro nezaujatého fanouška, prohlásil Neuer

Mnichov - Fantastický zápas nabídl podle brankáře Bayernu Mnichov Manuela Neuera sobotní šlágr 10. kola německé ligy mezi jeho týmem a fotbalisty Lipska. Obhájce titulu a vedoucí celek tabulky v souboji o první místo dvakrát dotahoval, ale nakonec remizoval 3:3 a nadále je v čele o dva body. Podle Neuera musí bavorské mužstvo zapracovat na obraně.

Lipsko otevřelo skóre v 19. minutě zásluhou Christophera Nkunka. V rozmezí 30. až 34. minuty otočili stav Jamal Musiala a Thomas Müller, vzápětí srovnal Justin Kluivert. Zkraje druhého dějství vrátil hostům vedení Emil Forsberg, dělbu bodů zařídil v 75. minutě Müller.

"Fantastické utkání pro nezaujatého fanouška. Museli jsme bojovat, dvakrát jsme dotahovali. S bodem jsme spokojení. Hlavní je, že jsme Lipsko nenechali vyhrát, přestože dvakrát vedlo. Jinak by bylo první. Pro gólmany není dobrou vizitkou, když oba třikrát inkasují," citoval Neuera web Bayernu.

Mistři uplynulých osmi bundesligových sezon inkasovali v aktuálním ligovém ročníku v deseti duelech už 16 branek. "Je to otravné, musíme na tom zapracovat stejně jako na ztrátách míče a poziční hře," uvedl čtyřiatřicetiletý Neuer.

Navzdory chybám v obraně byl trenér Bayernu Hans-Dieter Flick s bodem spokojený. "Podstatné je, že jsme neprohráli. Byl to divoký zápas, oba týmy nehrály v obraně na 100 procent. Některým gólům jsme mohli zabránit, nebránili jsme dobře. Je to i kvůli mnoha změnám, které jsme museli udělat. Ale otřepali jsme se. Měli jsme převahu v držení míče. Týmová mentalita je v pořádku. Musíme se ujistit, abychom udrželi první místo," prohlásil pětapadesátiletý Flick.

Úřadující vítěz Ligy mistrů se podle autora dvou gólů Müllera v závěru za vítězstvím nehnal. "S bodem dokážeme a musíme žít. Těsně před koncem jsem se bavil s Manuelem, jestli to riskneme a půjdeme za výhrou. Bylo lepší to nepřehánět. Podstatné je, že jsme se udrželi v čele tabulky. Komplikace budou vždycky," konstatoval jednatřicetiletý útočník.

Bod bralo i Lipsko. "Bylo to vzrušující utkání, oba týmy do něj hodně daly. Bylo vidět, že jsme měli o den méně odpočinku. S bodem panuje spokojenost. Kluci se vydali na hranici svých možností," řekl třiatřicetiletý kouč "Rudých býků" Julian Nagelsmann.

Duel nadchl také útočníka Forsberga. "Byl to špičkový zápas dvou mužstev, která do něj šla s odhodláním vyhrát. Bylo úžasné takové utkání hrát, přesně pro to žijete. Dali jsme do toho všechno. V Mnichově se nevyhrává lehce. Můžeme být spokojení," uvedl devětadvacetiletý Švéd.