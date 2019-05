Bratislava - Hokejoví fanoušci musejí během mistrovství světa na Slovensku počítat s bezpečnostními kontrolami při vstupu na stadiony i do vyhrazených fanzón. Slovenská metropole, kde své zápasy v základní skupině odehraje i česká reprezentace, posílí městskou hromadnou dopravu, která bude pro diváky zdarma. ČTK to řekla ředitelka komunikace šampionátu Michaela Grendelová. Týden před zahájením turnaje přípravné práce vrcholí.

"Kontroly u stadionů budou probíhat jako na letišti, a to včetně detekčních rámů," uvedla Grendelová. Diváci si nebudou moci vzít do arén třeba deštníky, jídlo a pití, zbraně, vlajky na dřevených a kovových tyčích, píšťalky či vuvuzely. Naopak, povoleny jsou bubny a řehtačky. U obou stadionů budou zřízeny bezplatné úschovny zavazadel.

Organizátoři doporučili fanouškům, aby na utkání chodili v předstihu, stadiony v Bratislavě a Košicích budou otevřeny půldruhé hodiny před začátkem prvního zápasu v daný den. Každý fanoušek musí mít u sebe kromě vstupenky i doklad totožnosti, vstup na stadiony nebude umožněn osobám pod vlivem alkoholu.

Česká reprezentace se stejně jako na šampionátu v roce 2011 představí na stadionu Ondreje Nepely v širším centru slovenské metropole. Do okolí arény se autem dostanou pouze místní obyvatelé. Čeští fanoušci, kteří přijedou do Bratislavy vlastním vozidlem, mohou odstavit automobily například na záchytném parkovišti v západní části města u stadionu ŠKP Dúbravka či na Tyršově nábřeží u řeky Dunaj. Pro diváky s platnou vstupenkou na zápas bude v daný den cestování městskou hromadnou dopravu zdarma.

Fanouškovská zóna v Bratislavě nebude u stadionu jako před osmi lety, organizátoři ji tentokrát umístili zhruba pět minut pěšky od arény na ploše na Trnavském mýtě. Její kapacita je 9000 lidí, kromě občerstvení a suvenýrů nabídne atrakce či možnost vyhrát vstupenky na utkání. Fanoušci tam také na velkoplošné obrazovce budou moci sledovat přímý přenos ze zápasů, a to hlavně slovenské reprezentace.

Zájem veřejnosti o vstupenky zejména na utkání české a slovenské reprezentace výrazně převýšil kapacitu stadionů. Na každý zápas v bratislavské hale, ve které před turnajem byly například vyměněny mantinely, plexiskla a osvětlení, bylo dáno do prodeje 7441 lístků. Policie upozornila, že do oběhu se dostaly falešné vstupenky.

Bratislavská městská organizace cestovního ruchu zase na vstupních bodech v Bratislavě a ve zmíněné fanzóně zřídí informační stánky, kde zájemci dostanou také mapy s informacemi o dopravě či památkách města. Pro případ, že návštěvníci budou chtít během šampionátu využít služeb taxislužeb, organizace doporučuje využít aplikace do mobilních telefonů. Krátce před šampionátem ohlásil návrat do Bratislavy americký provozovatel alternativní taxislužby Uber, v metropoli již dlouho nabízí služby taxislužeb aplikace Hopin a také Bolt.

Dopravci nasadí na MS v hokeji speciální vlaky se stovkami míst

Největší tuzemští železniční dopravci České dráhy a RegioJet vypraví na hokejový šampionát na Slovensku speciální vlaky se stovkami míst. Spoje budou jezdit mezi Prahou a Bratislavou. Vedle speciálních linek mohou zájemci využít i pravidelných linek, které směřují také do Košic. V případě velkého zájmu je dopravci mohou posílit o další vozy. ČTK to sdělili zástupci obou firem. Mistrovství světa se uskuteční od 10. do 26. května v Bratislavě a Košicích.

Zvláštní hokejové vlaky Českých drah budou jezdit v obou směrech. Ve směru do Bratislavy vyrazí ráno z Prahy a pojedou po trase Pardubice-Brno-Břeclav. Opačným směrem budou ze slovenského hlavního města odjíždět krátce před půlnocí. Vlaky pojedou celkem v sedmi termínech, konkrétně 10., 11., 13., 16., 17., 19. a 21. května.

Dráhy pro speciální vlaky připravily soupravy, které budou mít zhruba 12 vozů. Soupravy budou míst kapacitu až 900 míst. Vlaky budou sestaveny z běžných rychlíkových vozů klasické stavby.

Dráhy část kapacity těchto vlaků nabízely v balíčcích, jejichž součástí byly i vstupenky na vybraná hokejová utkání. Ty jsou však podle mluvčího Petra Šťáhlavského už vyprodány.

RegioJet bude speciální vlaky nabízet vždy večer ve směru z Bratislavy s odjezdem po 23. hodině. Vlaky budou jezdit v celkem sedmi dnech, a to 10., 13., 16., 21., 23., 25. a 26. května. Spoje budou po výjezdu ze slovenského hlavního města postupně zastavovat v Brně a v Pardubicích a do Prahy by měly dorazit kolem 03:15 hodin ráno. V případě prodloužení zápasů dopravce posune odjezd vlaků, o čemž bude cestující předem informovat.

RegioJet na speciální spoje nasadí soupravy s více než 300 místy. Využije na nich své standardní vozy s klasickým servisem ve čtyřech třídách, stejně jako na klasických linkách dopravce. Na rozdíl od zavedených spojů RegioJetu, kde je možné zdarma stornovat jízdenku až 15 minut před odjezdem vlaku, ovšem bude možné zrušit rezervaci nejpozději 48 hodin před odjezdem, a to s desetiprocentním poplatkem.

Vedle speciálních vlaků budou pokračovat zavedené spoje obou dopravců. České dráhy ve spolupráci se zahraničními dopravci jezdí mezi Prahou a Bratislavou ve dvouhodinových intervalech. Jednou denně nabízejí i spoj mezi Ostravou a hlavním městem Slovenska. Šťáhlavský připustil, že v případě velkého zájmu je dopravce připraven tyto linky posílit o další vozy.

Čtyřikrát denně jezdí z Prahy do Bratislavy podle klasického jízdního řádu i RegioJet. Soukromý dopravce navíc na Slovensko jezdí i s autobusy. Žluté vlaky jezdí pravidelně přes Ostravu i do Košic, dalšího místa dění hokejového mistrovství, přičemž tyto spoje chce firma průběžně posilovat.

Další soukromý dopravce Leo Express speciální vlaky kvůli šampionátu neplánuje. "Cestující nicméně mohou využít naše pravidelné spoje do Košic," uvedl mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Tyto vlaky vyrážejí z Prahy dvakrát denně.

Turnaj začne v pátek 10. května. Česká reprezentace odehraje všech sedm skupinových zápasů v Bratislavě.