Fanoušek hokejistů Plzně založil účet na podporu klubu

Plzeň - Fanoušek hokejistů Plzně se rozhodl založit transparentní účet ve snaze pomoci extraligovému klubu překonat nelehké období během pandemie koronaviru. Na účet nazvaný "Fanoušci Indiánům" bude možné přispívat od úterý do konce srpna. Vybraná finanční částka bude následně převedena jako dar na konto klubu.

Fanoušek informoval o své iniciativě e-mailem generálního manažera Martina Straku, jenž dopis zveřejnil na klubovém webu. "Toto obrovské gesto je jen důkazem, že modrobílý hokej dokáže spojovat i v dobách takto nesnadných. Děkujeme předem všem, kdo přispějí. Je krásné vědět, že v tom nejsme sami," uvedl Straka.

Nejmenovaný fanoušek patří již více než dvě desetiletí ke stálým návštěvníkům domácích zápasů Plzně. Klub žádal o možnost využít logo indiána při prezentaci účtu.

"Jako řadový zaměstnanec nemohu pomoci větší částkou, rozhodl jsem se proto oslovit prostřednictvím facebooku fanoušky plzeňského hokeje, zda by souhlasili se založením účtu. Na účet by zasílali částku, kterou sami uznají za vhodnou, pro své potřeby postradatelnou a alespoň částečně tak zacelili finanční ztrátu z neuskutečněných zápasů play off," uvedl fanoušek s tím, že se setkal většinou s pozitivními reakcemi.

Podle Strakova vyjádření se klub dohodl s hráči na významném snížení platů a hledá stále cesty, jak ušetřit. Místo extraligových bojů o titul, do nichž měl jít tým Škody z pátého místa po základní části, ale klub také pomáhal okolí. Již koncem března předal Straka dobrovolníky ušitých 550 látkových roušek s klubovými motivy plzeňské Fakultní nemocnici.