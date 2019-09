Fanoušci vítali Marhoula, jeho film zaskočil kritiky krutostí

Benátky (Itálie) - Režisér Václav Marhoul a tvůrci filmu Nabarvené ptáče se dnes před uvedením snímku na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách pozdravili s desítkami fanoušků čekajícími před festivalovou budovou. Marhoul a herci Petr Vaněk, Jitka Čvančarová a představitel hlavní role Petr Kotlár se po červeném koberci za pozornosti médií prošli s hvězdami světové kinematografie Barrym Pepperem, Julianem Sandsem, Udem Kierem nebo Stellanem Skarsgardem, kteří ve filmu natočeném podle stejnojmenného románu Jerzyho Kosińského také hrají. Nechyběl ani kameraman Vladimír Smutný, jehož práci vyzdvihují zahraniční filmoví kritici, které zarazila ve snímku míra krutosti.

Před budovou Palazzo del Cinema panovala v teplém počasí uvolněná atmosféra. Mezi příznivci byli i filmoví nadšenci z České republiky a ze Slovenska, kterým čeští tvůrci rozdávali podpisy. Po nezbytném focení se odebrali do promítacího sálu, kde Nabarvené ptáče čekala oficiální festivalová premiéra.

Dramatický černobílý snímek, který se odehrává v blíže neurčené východoevropské zemi během druhé světové války, v pondělí viděli novináři a někteří i akreditovaní pracovníci a hosté. Před dnešní projekcí se však zavázali, že před oficiálním uvedením nebudou film v médiích hodnotit.

Snímek Nabarvené ptáče znamená první soutěžní účast české kinematografie na jednom z největších filmových festivalů po 25 letech. O hlavní cenu Zlatého lva bude bojovat mezi 21 uchazeči. Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl v roce 1994 film Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Letošní 76. ročník festivalu potrvá do 7. září.

Letošní ročník festivalu provází velký zájem diváků. Ti od rána navštěvují jeho dějiště na ostrově Lido a hlasitým pokřikováním zdraví herce procházející na projekce nebo tiskové konference. Mezi přihlášenými hosty jsou například Robert De Niro, Brad Pitt, Kristen Stewartová, Scarlett Johanssonová nebo Catherine Deneuveová. Festival provázejí přísná bezpečnostní opatření, na místě jsou policisté i vojáci se samopaly a každý příchozí musí projít osobní prohlídkou.

Ředitel festivalu Alberto Barbera v rozhovoru pro italský magazín Storie uvedl, že benátský festival navštívilo loni 82.000 diváků. V roce 2011 to bylo 35.000 lidí. Kvůli narůstajícímu zájmu organizátoři letos rozšířili promítací kapacity. "Přemýšleli jsme i o ceně diváků, ale zatím váháme. Vyžadovalo by to velmi komplexní a náročně ověřitelný mechanismus hlasování," uvedl Barbera.

Podle Barbery nejde v soutěži jen o kvantitu a kvalitu filmů. "Myslím, že jsme i velkou příležitostí pro mladé režiséry a nové talenty," míní Barbera. Připomněl také několik filmů, například Gravitace, které po uvedení v Benátkách v předchozích letech získali řadu cen včetně Oscara. "Jsme rádi, že jsme trampolínou pro nové autory i pro Oscary," dodal.

Film Nabarvené ptáče jsem musel natočit, řekl novinářům Marhoul

Snímek Nabarvené ptáče je univerzální příběh o lásce, dobru a humanitě, který bylo nutné vyprávět. Na tiskové konferenci v rámci mezinárodního filmového festivalu v Benátkách to dnes řekl režisér Václav Marhoul. Setkání s novináři, které předcházelo podvečerní oficiální premiéře filmu, se zúčastnili i zahraniční hvězdy účinkující v tomto soutěžním snímku Barry Pepper, Julian Sands, Udo Kier a Stellan Skarsgaard.

"Když chce umělec natočit film o tom, jak je důležitá láska, dobro a lidskost, má dvě možnosti - udělat krásný barevný film se zahradou plnou květin a s modrou oblohou, nebo může naopak zdůraznit, co je potřeba hledat, co nám chybí," řekl Marhoul. "Na začátku natáčení jsem netušil, že toto téma bude nyní tak aktuální... Tolik malých opuštěných dětí utíká ze Sýrie, Libye, Afghánistánu a vlastně se snaží o to samé, o co se snaží moje hlavní postava - zachránit si život," dodal.

Přítomní novináři se zajímali, proč je film černobílý a mluví se v něm "slovanským esperantem". "Chtěl jsem, aby snímku bylo možné věřit. A barva není tak pravdivá, nejsem televizní režisér, ale milovník klasických filmů," uvedl Marhoul. Neurčitý slovanský jazyk použitý v dialozích místních obyvatel vysvětlil tím, že příběh se odehrává kdesi na východě Evropy. "Hodně lidí v Polsku si myslí, že se to odehrává v jejich zemi," připustil Marhoul a připomněl, že autor knižní předlohy Kosiński udělal chybu, když nepravdivě tvrdil, že jde o jeho vlastní autobiografii. Nepovažuje to však za zcela podstatné.

"Jsem moc rád, že jsem se stal součástí tohoto díla," uvedl německý herec Udo Kier, který ve filmu Nabarvené ptáče ztvárnil roli sadistického mlynáře. "Tu knihu jsem četl a chlapec ztvárňující hlavního hrdinu (Petr Kotlár) byl fantastický. Narodil jsem se v Německu za druhé světové války, takže jsem byl v té době také chlapec, také jsme neměli co jíst, a tak jsem se snažil všelijak vydělat na živobytí," dodal herec, známý z filmů Larse von Triera Dogville, Melancholia a Nymfomanka.

Anglický herec Julian Sands si rolí pedofilního Garbose rozšířil portfolio záporných postav. "Četl jsem tu knihu jako student. Myslím, že idea toho snímku v dnešní době rezonuje pro celý svět," uvedl herec, který se objevil například ve filmu Vražedná pole nebo v roli Vladimira Bierka v televizním seriálu 24 hodin. Kanadský rodák Barry Pepper, který na sebe upozornil rolí ostřelovače Jacksona ve snímku Zachraňte vojína Ryana, se tentokrát v Marhoulově filmu představuje jako ruský ostřelovač Mitka. "Hodně mě při volbě této role ovlivnily zaslané fotografie. Původně jsem si myslel, že půjde o dokumentární snímek," sdělil.

Známá švédská hvězda Stellan Skarsgaard, hrající v Marhoulově filmu německého vojáka Hanse, knihu četl v mládí. "Byl jsem rád, když mi Václav, se kterým se znám už dlouho, zavolal a mohl jsem se na natáčení podílet," uvedl herec, mezi jehož známé filmy patří například Prolomit vlny, Dobrý Will Hunting, Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže nebo Mamma Mia!

Ve filmu Nabarvené ptáče je mnoho drsných scén, krutým zacházením v něm netrpí jen lidé, ale i zvířata. "Říká se, že pro režiséra je nejtěžší práce s dětmi a zvířaty, my jsme měli oboje. Práce se zvířaty byla velmi komplikovaná, například uhoření zvířete hned v úvodní scéně vyžadovalo speciální efekty a práci postprodukce," konstatoval Marhoul.

V tuzemských kinech bude mít Nabarvené ptáče premiéru 12. září. Ještě předtím se 9. září představí na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.

Film Nabarvené ptáče zaskočil kritiky krutostí, nadchl kamerou

Především krutosti, kterou je prosycen snímek Václava Marhoula Nabarvené ptáče, si všímají autoři zahraničních kritik na webech věnovaných filmu. Po pondělní novinářské projekci na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách vyzdvihují práci kameramana Vladimíra Smutného, který snímek natočil na 35milimetrový film.

Autor recenze v britském listu The Guardian Nabarvené ptáče označil za fantasmagorický horor o východní Evropě, z něhož polovina diváků v Benátkách odešla a v němž je titulní hrdina, Petr Kotlár v roli Chlapce "vláčen od jedné děsivé epizody ke druhé". Portál Screendaily uvádí, že třeba v porovnání s téměř nesnesitelnými scénami z klasického filmu Saló aneb 120 dnů sodomy jsou hrůzy v Nabarveném ptáčeti chabé, ale ve filmovém dramatu, nikoliv dokumentu, působí poněkud zbytečně a je těžké pochopit jejich smysl.

The Hollywood Reporter napsal, že se Marhoulovi povedlo citlivě adaptovat románovou předlohu Jerzyho Kosińského, film je nemilosrdnou a krutou reflexí lidské povahy. Jde o téměř tříhodinovou stále se zesilující přehlídku zla, z níž není úniku. Je to i díky syrovým záběrům kameramana Vladimíra Smutného v panoramatickém formátu, který připomíná mnoho z klasických filmů o druhé světové válce, dodává The Hollywood Reporter.

Portál Variety píše, že mimořádné dávky utrpení a sadismu, které jsou divákovi při sledování Nabarveného ptáčete servírovány, vzácně zušlechťuje krása, s jakou jsou představovány. Nabarvené ptáče publikum navnadí pohledem na stříbřité výjevy z venkova, aby je znovu konfrontovalo se záběry, které lze jen stěží sledovat s otevřenýma očima, upozorňuje Variety.

"Mohu bez váhání prohlásit, že jde o monumentální dílo a jsem nesmírně rád, že jsem ho viděl," napsal o Marhoulově filmu kritik listu The Guardian. "Mohu také říci, že doufám, že už s ním nikdy nebudu mít co do činění," píše ale také.

Podle The Hollywood Reporter i Variety bude mít film cestu do kin kvůli své divácké náročnosti těžkou. Usnadnilo by mu ji jedině to, kdyby na festivalech sklidil příznivé ohlasy a ceny.