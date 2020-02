Fanoušci v Praze vyprovodili posádku Tatry na cestu kolem světa

Krátce po 14. hodině se 22. února 2020 od pražského Rudolfina vydala na cestu expedice Tatra kolem světa 2. Na tříletou pouť ji vyprovázelo několik stovek fanoušků. Cestovatelé plánují během tří let ujet přibližně 270.000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů.

Krátce po 14. hodině se 22. února 2020 od pražského Rudolfina vydala na cestu expedice Tatra kolem světa 2. Na tříletou pouť ji vyprovázelo několik stovek fanoušků. Cestovatelé plánují během tří let ujet přibližně 270.000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Fanoušci u pražského Rudolfina vyprovodili členy expedice Tatra kolem světa 2 na jejich cestu. Expediční vůz přijel na místo ze Staroměstského náměstí před 12:30, slavnostní odjezd výpravy se uskutečnil krátce po 14:00. Na místě bylo několik stovek lidí. Cestovatelé plánují během tří let ujet přibližně 270.000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů. Expedice chce navázat na výpravu Tatra kolem světa z konce 80. let minulého století. Jedním z hlavních cílů je podobně jako tehdy šířit dobré jméno Česka a českých výrobků ve světě.

Po odjezdu z Prahy se členové expedice potkají s dalšími svými fanoušky na dálnici D1, kteří expediční tatrovku ve svých vozech doprovodí ve směru na Brno. Stejně jako v Praze i v Brně se bude konat setkání s veřejností a slavnostní rozloučení. V neděli členy expedice vyprovodí příznivci v Bratislavě, odkud už expedice zamíří na cestu kolem světa.

Výprava v 80. letech jela upraveným vozem Tatra T 815 GTC. Její nástupci mají k dispozici rovněž speciál, vůz Tatra T 815 4x4 v expediční úpravě. Auto má hliníkovou nástavbu vážící pouhých 1380 kilogramů. Expedice bude rozdělena do tří etap, vůz na jednotlivé kontinenty přepraví loď. V Tatře jsou vyhrazená místa pro zájemce, kteří expedici finančně podpořili a mohou se k ní postupně přidávat na různé úseky.

"Auto jsme dělali tak, aby bylo hezké. Je rozdíl jet do Chorvatska na 14 dní nebo na dva měsíce autem, a něco jiného v autě žít," uvedl před dnešním odjezdem člen expedice Marek Havlíček. "Máme tam velkou prostornou sprchu, máme tam 700 nebo 800 litrů teplé vody, tři bojlery, čtyři okruhy vytápění, klimatizaci, máme tam obrovské akumulátory, dva záchody, jednu záložní sprchu a jednu venkovní sprchu," vyjmenoval. V Tatře je podle něj 14 sedaček a 20 míst na přespání. Celkové náklady expedice od koupě vozu přes stavbu obytné části po přepravu se odhadují až na 25 milionů korun. "Je to rozděleno zhruba na třetiny. Třetinu financujeme my, třetinu partneři a sponzoři a třetinu dočasní členové výpravy," doplnil Havlíček.

Na startu výpravy měl Havlíček jedinou obavu z toho, aby vůz nenechal během cesty její účastníky několik dní nebo týdnů "ve štychu". Proto, aby se to nestalo, byla podle něj použita na voze řada revolučních nanotechnologií, uplatněná například při ošetření auta. Posádka je také vybavena řadou náhradních dílů. "Jede s námi také doprovodné vozidlo, které by v případě potřeby mohlo dovést další náhradní díly," uvedl Havlíček, který se jako jediný zúčastní celé tříleté cesty.

První výprava vyrazila do světa v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky ve světě. Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila až v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí o ni opadl. Z filmů i seriálu sešlo, vzniklo jen několik knížek, dobových televizních reportáží nebo plechové a papírové modely speciálního auta. Stínem výpravy byla smrt jednoho z jejích členů Františka Jeniše, který zahynul při sjíždění řeky v Pákistánu. Ze současné výpravy má vzniknout mimo jiné televizní seriál, prvních deset dílů odvysílá stanice Prima Zoom už letos na podzim.

Plánované etapy expedice Tatra kolem světa 2:

1. etapa - doba trvání devět měsíců, asi 70.000 kilometrů, 22 zemí Česko - Slovensko - Maďarsko - Slovinsko - Chorvatsko - Bosna a Hercegovina - Černá Hora - Albánie - Makedonie - Řecko - Bulharsko - Turecko - Gruzie - Arménie - Ázerbájdžán - Irán - Turkmenistán - Uzbekistán - Tádžikistán - Kyrgyzstán - Kazachstán - Mongolsko - Rusko 2. etapa - doba trvání 11 měsíců, asi 120.000 kilometrů, 18 zemí Chile - Argentina - Paraguay - Brazílie - Bolívie - Peru - Ekvádor - Kolumbie - Panama - Kostarika - Nikaragua - Honduras - Salvador - Guatemala - Belize - Mexiko - USA - Kanada 3. etapa - doba trvání devět měsíců, asi 80.000 kilometrů, 28 zemí JAR - Lesotho - Svazijsko - Namibie - Botswana - Zambie - Malawi - Tanzanie - Rwanda - Uganda - Demokratická republika Kongo - Republika Kongo - Gabon - Kamerun - Nigérie - Niger - Benin - Togo - Ghana - Burkina Faso - Mali - Mauretánie - Senegal - Gambie - Sierra Leone - Maroko - Španělsko - Francie - Německo - Česko

Zdroj: Tatra kolem světa 2