Fanoušci The Beatles se sešli na slavné Abbey Road

Londýn - V londýnské ulici Abbey Road, kde byl před 50 lety před nahrávacím studiem pořízen slavný snímek členů kapely The Beatles, se dnes sešlo několik set fanoušků kapely. Fotografie, na které John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr přecházejí přes přechod se mnozí snažili napodobit. Stejně jako tehdy byl i teď v povzdálí zaparkován Volkswagen Brouk, uvedla agentura Reuters.

Fotografie mladých muzikantů na londýnské ulici lemované listnatými stromy se stala snad nejznámějším obalem hudebního alba v historii. Iain Macmillan před nahrávacím studiem EMI v roce 1969 vyfotil muzikanty pouze šestkrát. Na obal jedenáctého studiového alba kapely, které vyšlo 26. září 1969, se dostal pátý snímek.

Lennon přecházel první a měl na sobě bílý oblek, následoval Ringo Starr v černém, pak bosý McCartney s cigaretou a nesynchronizovaným krokem a nakonec poslední Harrison v džínovém kompletu.

Abbey Road bylo jediné album The Beatles vydané v Británii, na kterém není jméno kapely ani desky. Čtenáři hudebního magazínu Rolling Stone jej v roce 2009 označili za nejlepší album skupiny.

Šlo o poslední desku, kterou nahrávala celá kapela společně a každý její člen napsal některou z písní. Na albu jsou například skladby Come Together od Lennona, Here Comes the Sun od Harrisona, Maxwell's Silver Hammer od McCartneyho a Octopus's Garden od Ringa.

Kapela se rozpadla necelý rok po vydání Abbey Road, a ukončila tak hudební revoluci. Ta trvala deset let, změnila 60. léta a položila základy moderní popkultury. Studia, která byla později přejmenována na Abbey Road, a věhlasný přechod označila britská vláda v roce 2010 za objekty národního významu.