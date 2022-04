Fanoušci Sparty v závěru třetího finále házeli po střídačce Třince předměty

Praha - Třetí finálový zápas play off hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem poznamenal vypjatý závěr v O2 areně, kam zavítala nejvyšší návštěva v sezoně 17.220 diváků. Po vyloučení domácího útočníka Vladimíra Sobotky za faul na Martina Marinčina v 58. minutě začali diváci házet nejprve na led a poté po hostující střídačce předměty. Obránce Slezanů Martina Douderu dokonce zasáhla do rtu mince. Navíc u "kotle" hostů došlo k bitce mezi fanoušky.

"Tohleto tam nepatří. Určitě by měli posílit ostrahu. Byl tam jeden pán, který se ještě, když někdo něco hodil, díval schválně na druhou stranu. Tak, jako byly emoce v našich hráčích, hráčích Sparty, tak byly i v divácích. Je to finále. Já bych to nedramatizoval. Určitě by to tam být nemělo. Milan Doudera dostal desetikačkou do tváře, což je nepříjemné. My trenéři jsme se snažili blokovat vhozené předměty," řekl novinářům třinecký trenér Václav Varaďa, jehož svěřenci se po triumfu 3:2 ujali v sérii hrané na čtyři výhry vedení 2:1.

Chování části diváků Sparta odsoudila. "Celý klub HC Sparta Praha se vymezuje proti neakceptovatelnému chování několika diváků, kteří vhodili předměty na ledovou plochu. Sparťanští fanoušci vždy fandí sportovně. Věříme, že se podobný incident nebude už nikdy opakovat," uvedla na twitteru generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Stejně se vyjádřil i kapitán Pražanů Michal Řepík. "Bohužel fanoušci vypjatý závěr neunesli. Tohle k tomu nepatří, my to tady nechceme a doufám, že se to zítra a už nikdy nebude opakovat," prohlásil třiatřicetiletý útočník, který v 10. minutě otevřel skóre.

"Těžko s tím jako hráči něco uděláme. Tohle na stadiony nepatří, jestli je to hokej, fotbal nebo jakýkoli sport, tohle by se nemělo stávat. Jsou tady děti a tohle by neměly vidět. Doufám, že už se to nebude dít," dodal Řepík.