Fanoušci se mohou v centru Prahy vyfotit s trofejí pro vítěze Konferenční ligy

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek a bývalý český reprezentant Tomáš Ujfaluši dnes dopoledne v Praze vedle Rudolfina slavnostně odhalili trofej pro vítěze středečního finále druhého ročníku Evropské konferenční ligy, v němž se na stadionu v Edenu utkají West Ham s Fiorentinou.

Ceremoniál přilákal do centra metropole i několik fanoušků obou týmů. Pohár bude v centru metropole vystaven až do středečních 18:00 a zájemci se s tím budou moci vyfotit. Poté zamíří do Edenu, kde v 21:00 začne finále. Vystavení trofeje je jednou z několika doprovodných akcí okolo finále. Pro každý z klubů je připravena fanouškovská zóna, kde budou moci sledovat zápas i ti, kteří nemají vstupenku.