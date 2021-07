Fanoušci při příjezdu bronzového Choupenitche do Brna zaplnili místo u pódia

Brno - Bronzového medailistu z Tokia šermíře Alexandera Choupenitche dnes odpoledne na Olympijském festivalu v Brně přivítali fanoušci. S balonky, pompony a konfetami zaplnili místo před pódiem. Tleskali při příjezdu, stejné jako při sestřihu fleretistova vítězného zásahu. Z přivítání byl sportovec překvapený.

"Nečekal jsem, že vás tady bude tolik, nemám slov. Moc děkuji," řekl sedmadvacetiletý rodák z Brna. S fanoušky si potom udělal video, společnou fotku a odešel do stanu, před kterým se již vytvořila fronta lidí čekající na podpisy.

Ráda jej získá i třináctiletá šermířka z Ostopovic na Brněnsku. "Byl pro mě motivací i před tím, ale dřív jsem šermovala kord a přešla jsem na fleret, takže teď je to ještě větší. Mám hroznou radost, že má bronz. Prožívala jsem to s ním, měla jsem natočený budík na zápasy. Věřila jsem mu, že to dokáže" uvedla Karolína Bednářová, která šermuje za Sokol Brno I.

Choupenitch přiletěl z Tokia do Prahy dnes po poledni. Po příletu řekl, že se chystá na zasloužený odpočinek, fyzický i mentální. Motivace do dalších let mu nechybí. "Skončil jsem třetí a ještě jsou tam stříbrná a zlatá. Teď si odpočinu, a pak přijde tvrdá práce," dodal .

Choupenitch po více než sto letech vyrovnal nejlepší olympijský výsledek českého šermu. V roce 1908 v Londýně získali bronzové medaili i Vilém Goppold z Lobsdorfu a družstvo šavlistů.