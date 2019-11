Fanoušci MMA se v sobotu dočkají očekáváné bitvy Vémola - Végh

Ilustrační foto - Patnáctý ročník galavečera bojovníků Night of Warriors, 6. dubna 2019 v Liberci. Karlos Vémola.

Ilustrační foto - Patnáctý ročník galavečera bojovníků Night of Warriors, 6. dubna 2019 v Liberci. Karlos Vémola. ČTK/Černý Vít

Praha - Vyprodaná O2 arena bude v sobotu dějištěm dlouho očekávaného souboje hvězd českého a slovenského MMA. O pozici česko-slovenské jedničky smíšeného bojového umění se utkají domácí veterán ze slavné UFC Karlos Vémola a bývalý šampion prestižní organizace Bellator Attila Végh ze Slovenska. Pořádající společnost Oktagon, založená v roce 2016, duel označuje za "zápas století".

Favoritem souboje je podle sázkových kanceláří Vémola, který vyhrál 27 z dosavadních 32 zápasů a drží sérii jedenácti triumfů v řadě. "Terminátor" je také tradičně výrazně aktivnější ve slovních útocích na soupeře, které duelům MMA často předcházejí.

"Nenávist hraná není. Lidi si myslí, že stojím doma před zrcadlem a učím se fráze o nenávisti. Není to tak...," prozradil v rozhovoru pro iSport.cz. "Uvidíš, jaká energie ze mě půjde, až nás zavřou spolu v kleci. To bude strašný," podotkl Vémola, který stejně jako vždy tvrdí, že vyhraje před limitem.

Přestože je Végh v prohlášeních o poznání mírnější, strach ze soupeře nemá. "Mám z něj respekt. Respekt a strach, to není to samé. Člověk, který má strach, tak nejde pak do klece. Mám respekt, úctu a pokoru před každým soupeřem," řekl v pořadu Česká ulička.

Oba se utkají až na samotném konci galavečera Oktagon 15 v polotěžké váhové kategorii. Zápas je vypsán na tři kola po pěti minutách.

Kromě divácky očekávaného duelu se proti sobě postaví další české osobnosti bojových sportů. Viktor Pešta, který má stejně jako Vémola zkušenosti z UFC, nastoupí proti Michalovi Martínkovi, bývalému hokejistovi, který o smlouvu s nejprestižnější MMA organizací také zápasil. "Moc se na zápas těším. Zatím jsem s žádným Čechem neprohrál, takže na mě bude zvýšený tlak. Bude to super zápas i zážitek," řekl Pešta.