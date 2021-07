Fanoušci Jima Morrisona si v Paříži připomněli 50. výročí jeho smrti

Didimi Sturua of Georgia takes a pictures with his cellphone of the tomb of rock singer Jim Morrison at the Pere-Lachaise cemetery in Paris, Saturday, July 3, 2021. Fans across Europe gathered at the grave of rock legend Jim Morrison to mark the 50th anniversary of his death. (AP Photo/Michel Euler)

Didimi Sturua of Georgia takes a pictures with his cellphone of the tomb of rock singer Jim Morrison at the Pere-Lachaise cemetery in Paris, Saturday, July 3, 2021. Fans across Europe gathered at the grave of rock legend Jim Morrison to mark the 50th anniversary of his death. (AP Photo/Michel Euler) ČTK/AP/Michel Euler

Paříž - Fanoušci zpěváka Jima Morrisona z Francie i celého světa se dnes sjeli do Paříže, aby si připomněli 50. výročí jeho předčasné smrti ve věku pouhých 27 let. Frontman kapely The Doors zemřel v Paříži 3. července 1971 a pohřbený je na hřbitově Pére Lachaise, kde se jeho hrob se stal poutním místem.

Fotogalerie

Také dnes se milovníci jeho hudby sešli na hřbitově, kam nosili svíčky a jeho fotky, a zapalovali vonné tyčinky kolem Morrisonova hrobu, zatímco na klid dohlížela policie, napsala agentura AP.

"Jim a The Doors byli naši hrdinové od doby, co jsme byli děti. Je pro nás čest tu dneska být a připomenout si 50. výročí jeho smrti," řekl 50letý Dutuar Platzek z německého Halle. Na hřbitov Pére Lachaise jezdí se svým kamarádem z dětství Mathiasem Barthelem už 25 let.

Jim Morrison byl známý svou temnou lyrikou, vlnitými vlasy, koženými kalhotami, ocelovým pohledem a teatrálním vystupováním na scéně, píše AP. Kapelu The Doors dostal v letech 1965-1967 na výsluní takovými hity, jako je Light My Fire, Hello I Love You, Touch Me či Riders on the Storm.

Michelle Campbellové bylo 21 let, když Morrison zemřel. Tehdy žila v Texasu a studovala fotografii. První výročí Morrisonovy smrti zažila v roce 1989. Tehdy byl jeho hrob neoznačený, jen nějaký fanoušek na něj vyřezal dřevěný kříž. Poté se do Paříže přestěhovala, na hřbitov Pére Lachaise chodí téměř každý rok a pořizuje fotografie Morrisonova hrobu a jeho fanoušků, z nichž mnozí se stali jejími přáteli.

"Je to jako by se lidi sešli u někoho v bytě a ne kolem hrobu, povídají si a seznamují se," řekla agentuře AP. "Je to opravdu milé. Pořád sem chodím tak často, jak můžu, protože je to pokaždé naprosto úžasné."

Jim Morrison se narodil v roce 1943 v Melbourne na Floridě jako syn důstojníka amerického vojenského námořnictva a v dětství se neustále stěhoval.

Později vzpomínal, jak byl v indiánské rezervaci jako dítě svědkem děsivé dopravní nehody, a tato událost ovlivnila jeho budoucí texty a poezii. Nesmírně rád četl a byl značně ovlivněný filozofem Friedrichem Nietzschem, básníkem Arthurem Rimbaudem a surrealistickým dramatikem Antoninem Artaudem.

Kapelu The Doors založil společně s klávesistou Rayem Manzarkem v roce 1965 a krátce poté se k nim připojil kytarista Robby Krieger a bubeník John Densmore. Jejich sláva vyletěla vzhůru. Kapela vydala alba The Doors a Strange Days v roce 1967, The Soft Parade o rok později a Morrison Hotel v roce 1970.

Skupina ale rychle vyhořela a Morrison se potýkal s alkoholismem. S The Doors natočil své poslední album L.A. Woman v roce 1971 a krátce poté odjel do Paříže, kde ho našla jeho snoubenka Pamela Coursonová mrtvého ve vaně ve svém bytě.

Kromě ní a neznámého lékaře nikdo tělo neviděl. Nekonala se pitva, oficiální příčinou úmrtí byl infarkt. Coursonová si tajemství smrti svého přítele vzala do hrobu - o tři roky později se předávkovala.