Fanoušci Barcelony protestují po Messiho žádosti o odchod

Barcelona - Žádost fotbalisty Lionela Messiho o odchod z Barcelony vyvolala v katalánském městě protesty fanoušků proti vedení klubu. Španělská média mezitím informovala o tom, že hvězdný Argentinec už mluvil o možném přestupu s trenérem Manchesteru City a bývalým koučem Katalánců Pepem Guardiolou.

Třiatřicetiletý Messi strávil v Barceloně celou dosavadní kariéru, ale v úterý požádal vedení klubu, aby mu umožnilo okamžitě odejít. Šestinásobný vítěz Zlatého míče tak učinil po sezoně, ve které katalánský celek poprvé od roku 2008 nezískal jedinou trofej a s Ligou mistrů se rozloučil čtvrtfinálovým debaklem 2:8 s Bayernem Mnichov.

Po ostudné porážce odvolaného trenéra Quiqueho Setiéna nahradil Ronald Koeman, který mimo jiné dostal za úkol přebudování týmu. A podle některých španělských médií si hned v úvodu znepřátelil Messiho, když měl jeho dobrému příteli a kolegovi z útoku Luisi Suárezovi oznámit, že ho v týmu nechce.

Messi, jenž má ještě na rok smlouvu, měl s vedením klubu už delší dobu neshody. Mimo jiné i kvůli tomu, jak se Barcelona postavila ke snížení hráčských platů během pandemie koronaviru. Fanoušci proto po úterní zprávě rychle našli viníka a při protestech se dožadovali okamžitého odstoupení předsedy Josepa Marii Bartomeua.

"Je to skandál, myslel jsem, že něco takového se nemůže stát," řekl agentuře Reuters jeden z protestujících fanoušků čtyřicetiletý Oriol. "Porážky ke sportu patří, ale Messiho odchod nepřežiju. Budu ho bránit až do smrti. On za nic nemůže, všechno je vina vedení," dodal.

Bartomeu kvůli Messiho žádosti svolal mimořádné jednání ředitelů a španělský deník Sport označil Messiho žádost o odchod za začátek totální války. Další média se pozastavila nad tím, že argentinský reprezentant poslal žádost o ukončení smlouvy faxem a hned také přišla s možnými zájemci.

Mezi nejvážnější uchazeče o Messiho údajně patří Manchester City, který vede bývalý kouč Barcelony Guardiola. Pod jeho vedením argentinský reprezentant vyhrál s katalánským klubem dvakrát Ligu mistrů a třikrát španělskou nejvyšší soutěž. Celkem má Messi s Barcelonou na kontě deset titulů a čtyři triumfy v Lize mistrů.

Podle listu The Athletic už dokonce Messi s Guardiolou možné angažmá v Manchesteru City probíral. Anglický celek je však prý připraven angažovat argentinskou hvězdu jen v případě, že předčasně ukončí smlouvu s Barcelonou. Výstupní klauzule ve výši 700 milionů eur je totiž i na bohatý klub příliš.

Dalšími adresami, kam by mohl Messi údajně zamířit, jsou Manchester United, Paris St. Germain nebo Inter Milán. "Myslím, že teď je ta pravá chvíle podepsat Messiho. Mít ho v Interu je snem nás všech," řekl bývalý majitel italského klubu Massimo Moratti.