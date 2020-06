Fandové mohli v Brně obdivovat historické vozy i motorky

Brno - Na brněnském výstavišti bylo dnes k vidění kolem 400 historických vozů i motorek, konal se pátý ročník akce Brno Revival. K vidění byl například poválečný cestovní vůz Talbot Lago nebo dvojice závodních automobilů z 50. let minulého století Delahaye. Na výstaviště si našlo cestu několik set lidí, řekl ČTK pořadatel akce Karel Kupka.

Akce se na výstavišti koná od roku 2017, letos jako jednodenní výstava, sraz a burza dílů. To vše za přísnějších hygienických podmínek kvůli koronaviru, kdy byly exponáty rozděleny do několika sektorů, do kterých mohl vždy jen určitý počet návštěvníků. Kromě veteránů a motorek mohli návštěvníci shlédnout dalších zhruba 30 expozic, to celé na ploše několika hektarů.

"Měli jsme tu sportovní vozy, závodní, spoustu motorek, proběhly tu srazy klubů, také prodej součástek, každý fanda si tu určitě přišel na své," uvedl Kupka.

K vidění byla podle něj celá řada zajímavých strojů. Například Talbot Lago T26 Grand Sport, poválečný cestovní vůz se zakázkovou karosérií od karosárny Figony & Falaschi, který zrenovovali František a Robert Kudelovi z Chropyně. Také například trojice mercedesů, které spojují "křídla", tedy dveře, které se otvírají směrem vzhůru. Jde o jediné tři typy vozů s tímto stylem otvírání, které automobilka vyrobila.

Návštěvníky mohla upoutat například i dvojice závodních automobilů z první poloviny 50. let minulého století Delahaye 235 a 175s. Oba vozy se dochovaly v původním stavu a jsou plně funkční. Jeden z vozů v roce 1951 zvítězil v Rallye Monte Carlo, druhý se závodu účastnil.

"Návštěvníci byli spokojení, určitě tu bylo na co koukat," uvedl Kupka.

V předchozích ročnících výstava chyběla, konaly se ukázkové jízdy a závody a také srazy. V příštím roce by se akce měla znovu vrátit k dvoudennímu formátu, během kterého se historické stroje znovu představí i v pohybu. Organizátoři však chtějí zachovat i výstavu.