FAMU nabízí na webu archivní studentské snímky, přibyly k nim hudební

Praha - Archivní a málo známé filmy o muzikantech a kapelách, které natočili čeští režiséři v době studií na FAMU, nabízí škola na webu. Jsou mezi nimi práce známých tvůrců jako Ivana Zachariáše nebo Marka Najbrta a zachycují skupiny a interprety jako třeba Pražský výběr, Stromboli, Hanu Hegerovou nebo Martu Kubišovou. ČTK o tom dnes informovala mluvčí školy Klaudie Osičková.

VOD portál FAMU Films aktuálně nabízí ke zhlédnutí téměř 350 studentských snímků. Součástí jsou archivní a prakticky neznámé filmy i současná studentská tvorba, která dosahuje úspěchů v zahraničí. Portál se stále rozrůstá a v červenci do něj přibyly archivní snímky, ve kterých dnes již slavní režiséři zobrazovali legendy československé hudby. Výsledkem je kolekce krátkometrážních snímků, které rozmanitými způsoby mapují kulturu od druhé poloviny 60. let do přelomu tisíciletí.

Nejvýraznějším počinem kolekce je snímek Nesmírná únava materiálu, který v roce 1984 režíroval Michal Herz a který pojednává o koncertech a tvůrčím procesu skupiny Pražský výběr. Film se natáčel těsně před zákazem skupiny v roce 1983. Na FAMU Films je k dispozici necenzurovaná verze snímku ve vysoké obrazové kvalitě. O rok dříve natočil režisér a scenárista filmu Herz na škole portrét houslisty a skladatele Otty Sattlera Jak si vyhrát život. I tento snímek je na portálu nově k dispozici.

Předrevoluční kariéra Báry Basikové je předmětem dokumentárního portrétu Milana Tomsy. Film, který je pojmenován po zpěvačce, vznikl v roce 1988 a prezentuje nejen její angažmá ve skupinách Stromboli a Precedens, ale i osobní dilemata. Zpěvačka a herečka Monika Načeva je na FAMU Films k vidění v barvitém díle Polednice režisérky Niké Papadopulosové z roku 1999. Futuristická adaptace balady Karla Jaromíra Erbena vznikla s použitím různých druhů klasické i počítačové animace.

Atmosféra pražského jara prostupuje dvěma školními snímky z 60. let. Dialog Hana Hegerová a Eda Pergner režiséra Zdenka Zaorala z roku 1967 zachycuje rozhovor mezi dvěma osobnostmi české populární hudby. Zřejmě nejznámějším filmem kolekce je film Vynález krásy Marka Najbrta z roku 1993. Fiktivní dokument ukazuje amatérského vynálezce, který odhalí překvapivou minulost Karla Gotta.

Avantgardní hudbu tematizuje snímek Vojtěch a Irena H., který v roce 2019 natočil Ivan Zachariáš. Tvůrce seriálů Pustina (2016) a Bez vědomí (2019) v něm zachycuje manželskou a autorskou dvojici Vojtěcha a Ireny Havlových.