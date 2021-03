Faltýnek: Nemám informaci, že by se schylovalo k dohodovacímu řízení s KSČM

Praha - Předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek nemá informaci, že by se schylovalo k dohodovacímu řízení mezi ANO a KSČM o toleranci vlády. Řekl to dnes novinářům po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem, s nímž mimo jiné o komunistické toleranci vlády mluvil. Když bude ANO podle Faltýnka k jednání vyzváno, je připraveno si vyslechnout výhrady komunistů a případně je splnit. O vyvolání dohodovacího řízení bude vedení KSČM jednat ve čtvrtek.

"Dotkli jsme se toho tématu velmi okrajově," řekl Faltýnek. Zemanovi řekl, že pokud by se komunisté pro dohodovací řízení rozhodli, nebylo by to poprvé, co by se konalo. "Absolvovali jsme minimálně dvě, u kterých jsem byl," řekl. "Jsme připraveni vyslechnout, pokud k tomu KSČM přistoupí, jejich výtky nebo výhrady a budeme se bavit o tom, co jsme z jejich pohledu nesplnili, a budeme se snažit ty věci vysvětlit, eventuálně splnit. Ale v tutu chvíli já nemám informaci, že už by se schylovalo k tomu jednání," dodal.

Na schůzce podle něj nezaznělo, že by se Zeman plánoval vložit do případného řízení mezi ANO a KSČM.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) neplní dohody, na jejichž základě komunisté vládu ve Sněmovně podporují. Svolal proto na čtvrtek výkonný výbor, aby od něj získal pověření pro dohodovací řízení s hnutím ANO o toleranci menšinové vlády. "Nemáme stále sloučené pojišťovny, nemáme banku v rukou státu a peníze z vládní rozpočtové rezervy se přesunuly armádě, nikoliv na boj s covidem, což považuji za velmi diskutabilní," řekl v úterý Filip ČTK.

KSČM s hnutím ANO uzavřely dohodu o toleranci před třemi lety s důrazem na sedm priorit. Komunisté v ní žádali trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů "před zcizením do zahraničních rukou", zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou a zdanění církevních restitucí. Dále měl menšinový kabinet, kterému zbývá do voleb půl roku, podle toleranční dohody zabránit dalšímu nárůstu cen bydlení a podpořit výstavbu obecních bytů a udržet kvalitní dostupnou zdravotní péči bez zvyšování spoluúčasti pacientů. Dohoda umožňuje komunistům přidat se v hlasování proti kabinetu ke stranám, které hlasování vyvolaly. Naplňování toleranční dohody komunisté s premiérem pravidelně hodnotí každý půlrok.