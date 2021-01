Faltýnek navrhne přerušit jednání o očkování v 17:00

Praha - Předseda nejpočetnějšího poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek navrhne zařazení bodu o očkovací strategii České republiky na začátek dnešního jednání Sněmovny a jeho přerušení v 17:00. Řekl to na tiskové konferenci ve Sněmovně. Poté by se měla dolní komora věnovat zákonům vráceným Senátem. Poslanci, na které se dnes nedostane, mohou v debatě s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) i premiérem Andrejem Babišem (ANO) pokračovat na čtvrteční mimořádné schůzi k vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu, dodal Faltýnek.

Faltýnek rozumí tomu, že je potřeba o očkovací strategii dnes hovořit, zároveň je ale podle něj nutné probrat některé zákony. Proto navrhne zmíněné řešení. Jako první bod schůze chtějí očkovací strategii zařadit opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Podle KSČM a ČSSD by se debata o vakcinaci měla ve Sněmovně uskutečnit až ve čtvrtek, kdy bude dolní komora rozhodovat o žádosti na prodloužení stavu nouze do 21. února.

Přednostně jsou očkováni zdravotníci a lidé v domovech pro seniory, od soboty také lidé nad 80 let, kteří žijí mimo sociální zařízení a dostali termín pro očkování v on-line systému. Vedle zdravotníků, zejména těch pečujících o pacienty s covidem-19, mají senioři při vakcinaci přednost, protože je koronavirus ohrožuje výrazně silněji než mladší generace.

Termín pro očkování proti koronaviru v ČR má z on-line systému víc než 55.500 lidí nad 80 let. Od pátku se jich v systému zaregistrovalo 170.000. Údaje v pondělí večer ČTK sdělil vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000. Proti koronaviru bylo v Česku do sobotního odpoledne očkováno podle Babiše 105.167 lidí.