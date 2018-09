Pardubice - Nejméně od 74 seniorů na Pardubicku a Chrudimsku vylákal pětadvacetiletý muž pod záminkou vyrovnání účtů za energie téměř 100.000 korun. Byl obviněn z podvodu a porušování domovní svobody, za což mu hrozí vězení od šesti měsíců do tří let. Okresní soud v Pardubicích jej poslal do vazby, uvedl v tiskové zprávě vedoucí Odboru obecné kriminality krajské policie Milan Šimek.

Obviněný je bývalým zaměstnancem energetických společností, využíval svých zkušeností s podomním prodejem elektřiny a plynu. Od prosince loňského roku vylákal po menších částkách peníze na údajné zaplacení deaktivačního poplatku, přestup k jiné energetické společnosti či vybíral falešné sankční poplatky.

Muž se k podvodnému jednání přiznal. Věk poškozených se pohybuje od 70 do více než 90 let. Policie případ dál vyšetřuje, neboť předpokládá, že podvedených seniorů může být mnohem více.