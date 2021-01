Falešná mobilní verze Cyberpunku 2077 šíří vyděračský program

Praha - Podvodný web začal nabízet falešnou mobilní verzi počítačové hry Cyberpunk 2077. Ta šíří vyděračský program, který zablokuje soubory v mobilu a požaduje výkupné 500 dolarů v bitcoinech. Uvedla to antivirová společnost Kaspersky.

"Cyberpunk 2077 byla nejočekávanější počítačovou hrou loňského roku, kterou si ještě před oficiálním vydáním 10. prosince zakoupilo osm milionů hráčů. Není tedy divu, že této obrovské popularity, jež se ale u mnohých hráčů změnila ve zklamání z pochybné kvality hry, snažili využít kyberzločinci. Již dříve se objevily falešné bezplatné verze, které z uživatelů lákaly osobní údaje nebo vedly ke stažení vyděračského programu do Windows," uvedla společnost v tiskové zprávě.

Nově analytici společnosti Kaspersky objevili web, který nabízí údajnou beta mobilní verzi Cyperpunku 2077 pro Android. Stránky jsou navržené tak, aby vypadaly, že nabízí ke stažení hru z oficiálního obchodu Google Play, kde se však Cyberpunk 2077 vůbec nenachází. Falešný web ale navozuje dojem legitimního obchodu, a to včetně informací o údajném počtu instalací a vymyšlenými uživatelskými recenzemi.

Jakmile si uživatelé aplikaci stáhnou, obdrží žádost o přístup ke svým souborům. Pokud ji schválí, objeví se nečekané oznámení, že jejich soubory byly zašifrovány a klíč k jejich dešifrování obdrží pouze v případě, že do deseti hodin převedou na určený účet částku 500 amerických dolarů v bitcoinech. Pokud platba neproběhne, útočníci skrývající se pod přezdívkou CoderWare vyhrožují, že ukradené soubory trvale odstraní.

"Zvýšený zájem kyberzločinců o Cyberpunk 2077 je pochopitelný. Herní komunita na tuto hru čekala osm let, takže už před jejím oficiálním vydáním byli uživatelé ochotni stahovat vše, co se této hře podobalo," uvedl Michal Lukáš ze společnosti Kaspersky. Dobrou zprávou podle něj je, že u falešné mobilní verze zločinci ponechali dešifrovací klíč jako součást trojanu, kterým se šíří. To znamená, že je možné napadené soubory dešifrovat, aniž by bylo nutné zaplatit výkupné.

Hru Cyberpunk 2077 provází i další problémy. Krátce po jejím oficiálním uvedení nastaly potíže s její optimalizací ve verzi pro konzole PS4 a Xbox One, takže například společnost Sony ji zcela stáhla z nabídky obchodu PS Store a zklamaným hráčům vracela peníze. Na mobilech a tabletech se Cyberpunk 2077 v oficiální verzi dá hrát pouze prostřednictvím cloudových služeb Google Stadia nebo GeForce Now, nikoli formou samostatné aplikace.