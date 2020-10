Fakulty UK: Přibývá mediků, kteří pomáhají v nemocnicích

Praha - Studenti lékařských fakult Univerzity Karlovy (LF UK) se v souvislosti se zhoršující se epidemií covidu-19 v Česku začínají víc zapojovat do pomoci ve zdravotnictví. Například Královéhradecký kraj již začal do nemocnic povolávat část studentů ze seznamu, který mu poskytla LF UK v Hradci Králové. Podle vedení 2. LF UK se zvyšují i počty mediků, kteří pomáhají v některých pražských nemocnicích. Jejich povinnému pracovnímu nasazení ale v některých případech brání podmínka, že musí mít trvalé bydliště ve stejném kraji. Vyplývá to z odpovědí zástupců fakult na dotaz ČTK.

Vláda v pondělí uložila pracovní povinnost mimo jiné studentům čtvrtého a pátého ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách či pátého ročníku studentů zubního lékařství a farmacie. UK tento týden předala úřadům seznamy zhruba 5000 studentů, z toho 3900 ze zdravotnických oborů. Univerzita má pět lékařských fakult, loni na nich studovalo 12.600 lidí. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) hodlá dnes navrhnout vládě, aby umožnila povolání mediků i do zařízení mimo takzvanou páteřní síť nemocnic.

Povolávání studentů z poskytnutého seznamu již zahájil například Královéhradecký kraj. ČTK to řekla vedoucí oddělení propagace LF v Hradci Králové Pavla Sedlářová. Připravena je podle ní víc než stovka mediků, povolacích příkazů jsou zatím ale spíš jednotky, řekla. "Situaci bohužel značně komplikuje podmínka, že kraj smí povolat pouze studenty s trvalým bydlištěm v Královéhradeckém kraji, a v tuto chvíli tak nemůže povolávat k pracovní povinnosti studenty z jiných krajů nebo naše slovenské studenty," vysvětlila.

Dosud oslovení studenti podle ní zřejmě co nejdříve nastoupí do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, která potřebuje asi 100 mediků a další desítky studentů nelékařských zdravotnických oborů. O 30 mediků se podle Sedlářové přihlásila Oblastní nemocnice Náchod a dalších 20 míst by potřebovala obsadit nemocnice v Trutnově.

Podle informací ze čtvrtka již zřejmě požadavky nemocnic začaly z magistrátu přicházet také na lékařské fakulty v Praze. Mluvčí 1. LF UK Petra Klusáková ve čtvrtek vpodvečer uvedla, že přišla tabulka s požadovaným počtem zdravotníků na doplnění. Počty mluvčí zatím neupřesnila.

"Postupně se zvyšují počty studentů naší lékařské fakulty, kteří se zapojují do pomoci především ve FN Motol, Nemocnici na Bulovce a Nemocnici Homolka," řekl dnes ČTK děkan 2. LF Vladimír Komárek. Více informací podle něj bude mít vedení fakulty zřejmě v pondělí.

V Plzni je stále aktivní studentská skupina, která koordinuje požadavky od nemocnic směrem k dobrovolníkům, doplnila Barbora Černíková z oddělení vnější komunikace plzeňské LF. Fakulta v Plzni podle ní zatím žádné bližší požadavky od hejtmanství nemá. Dobrovolnická skupina podle ní aktualizovala databázi kontaktů z jarní krize a kraj o tom byl informován.