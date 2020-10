Fakultní nemocnice Hradec kvůli covidu zrušila neakutní operace

Ilustrační foto - Fakultní nemocnice Hradec Králové zřídila ve svém areálu 18. března 2020 dočasnou odběrovou ambulanci pro lidi pro pacienty, kteří mají podezření, že se nakazili novým koronavirem. Stan a mobilní buňky se nachází na parkovišti nemocničního areálu vedle hlavního vjezdu do nemocnice. Místo je uzpůsobeno pro odběr vzorků od lidí v osobních autech. Na odběrové místo by lidé neměli cestovat hromadnou dopravou.

Ilustrační foto - Fakultní nemocnice Hradec Králové zřídila ve svém areálu 18. března 2020 dočasnou odběrovou ambulanci pro lidi pro pacienty, kteří mají podezření, že se nakazili novým koronavirem. Stan a mobilní buňky se nachází na parkovišti nemocničního areálu vedle hlavního vjezdu do nemocnice. Místo je uzpůsobeno pro odběr vzorků od lidí v osobních autech. Na odběrové místo by lidé neměli cestovat hromadnou dopravou. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Fakultní nemocnice Hradec Králové zrušila kvůli sílící epidemii covidu-19 plánované neakutní operace. Chce být připravena na to, aby mohla zajistit dostatek lůžek pro péči o pacienty nakažené covidem. Opatření je v platnosti do odvolání. Akutní péče je nadále zajištěna. ČTK to dnes řekl mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Nemocnice je největším zdravotnickým zařízením na východě Čech.

"Soustřeďujeme naše technické i personální kapacity na příjem dalších pacientů s covidem-19, kteří budou vyžadovat péči na standardních odděleních i jednotkách intenzivní péče," uvedl ředitel nemocnice Vladimír Palička. Péče o pacienty ve stavech, které nesnesou diagnostický či léčebný odklad, je podle něj zachována.

Nemocnice nyní v souladu se svým pandemickým plánem připravuje pro pacienty s koronavirem například uvolnění dalšího oddělení ortopedické kliniky. Nyní nemocnice pečuje přibližně o 100 pacientů s covidem-19, kteří jsou umístěni na několika pracovištích. Přibližně třetina z nich vyžaduje intenzivní péči.

Nemocnice také čelí výpadku personálu. "Provádíme přesuny zaměstnanců, abychom nahradili covid-19 pozitivní zaměstnance či personál, který je s dětmi na ošetřování člena rodiny a zajistili potřebný provoz," uvedl Palička. Nemoc, izolace karanténa či ošetřování člena rodiny se nyní týká několika stovek zaměstnanců nemocnice.

Pacienty objednané na neakutní operace do 15. listopadu pracovníci nemocnice obvolají a budou je informovat o důvodech odkladu a možnostech přeobjednání. "Doufám, že tato situace nebude trvat dlouho a postupně se začneme vracet k normálnímu provozu," uvedl Palička.

V provozu ve fakultní nemocnici zůstávají akutní a specializované ambulance či nemocniční lékárna. I v ambulantní části je však provoz omezen. V nemocnici platí zákaz návštěv pacientů.

Hradecká fakultní nemocnice má na 39 pracovištích 1375 lůžek, každoročně hospitalizuje přes 40.000 pacientů a provede 25.000 operací. Ambulantně ošetří lékaři v nemocnici za rok asi 730.000 pacientů. Nemocnice zaměstnává přes 5000 lidí.