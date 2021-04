Fakultní nemocnice Brno dostala lék firmy Regeneron, dala ho dvěma lidem

Ilustrační foto - Do Česka 26. března 2021 dopoledne dorazila první dodávka léku na covid-19 od firmy Regeneron. V první dodávce je 4000 dávek, stejné množství dorazí v dubnu a květnu. Lék je určen pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci. Rozvoz do nemocnic, které mají o léčivo zájem, začne příští týden.

Ilustrační foto - Do Česka 26. března 2021 dopoledne dorazila první dodávka léku na covid-19 od firmy Regeneron. V první dodávce je 4000 dávek, stejné množství dorazí v dubnu a květnu. Lék je určen pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci. Rozvoz do nemocnic, které mají o léčivo zájem, začne příští týden. ČTK/Roche

Brno - Fakultní nemocnice Brno dnes dostala proti nemoci covid-19 lék od firmy Regeneron, který podala dvěma pacientům. Z 2000 dávek zůstalo v nemocnici 1275, zbytek distributor rozvezl do dalších nemocnic na Moravě. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Nemocnice je na Moravě distributorem léku. Dostala ho žena s rakovinou a muž s problémy srdce. Lék v první fázi covidu pomůže lidem, kteří jsou kvůli dalším nemocím ohroženou skupinou.

Nemocnice přijala lék dnes ráno. První dodávka dorazila do země minulý týden. Ze 4000 dostala polovinu pražská motolská nemocnice jako distributor pro Čechy, polovinu Fakultní nemocnice Brno jako distributor pro Moravu. Stejnou dávku léku by obě nemocnice měly dostat v dubnu a také v květnu. Celkem tedy ČR přijme 12.000 dávek léku.

Lék může dostat pacient starší 12 let s váhou nejméně 40 kilogramů. Látka je vhodná pro pacienty, u nichž existuje vysoké riziko zhoršení zdravotního stavu. Týká se to pacientů po transplantaci, s onkologickým, hemato-onkologickým či autoimunitním neurologickým onemocněním, s cukrovkou prvního typu nebo lidí s vysokou obezitou. Lék se podává lidem bez nutnosti hospitalizace kvůli covidu, u kterých příznaky onemocnění netrvají déle než sedm dní a neuplynuly více než tři dny od pozitivního testu na koronavirus. Lék má dvě monoklonální látky, a to casirivimab a imdevimab. Další monoklonální látkou je bamlanivimab, který už nemocnice pacientům podávají.