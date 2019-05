Faksu se Zámorským čeká na MS v Bratislavě první start

Bratislava - Čeští hokejisté nastoupí dnes v Bratislavě do utkání skupiny B proti Lotyšsku s obráncem Petrem Zámorským a útočníkem Radkem Faksou, kteří byli dopsáni na soupisku. V brankovišti by měl být Patrik Bartošák. Mimo sestavu se naopak ocitl mladý útočník Filip Chytil z New York Rangers.

Zámorský si šanci vyčekal a může se těšit, že přidá další starty na MS k dosavadním 10 z jeho premiérového šampionátu v roce 2014 v Minsku. Tam stihl tři asistence. Od té doby byl Zámorský ještě na MS 2016, do hry se však nedostal.

"Těším se moc, protože čekání nebylo úplně krátké s celou tou přípravou. Takže jsem rád, že se to vyplatilo si počkat a naskočím do zápasu. Budu se snažit podat co nejlepší výkon, abych pomohl týmu," uvedl šestadvacetiletý Zámorský po dnešním rozbruslení.

"První dva zápasy byly od kluků super, odmakané na sto procent. S Rusy to trošku nevyšlo, ale to tak někdy bývá. Doufám, že dnes zase navážeme na ta první dvě utkání," přál si Zámorský.

Premiéru na letošním šampionátu vyhlíží i Faksa, jenž se zařadí do druhého útoku s Jakubem Vránou a Ondřejem Palátem. Na pozici centra nahradí pětadvacetiletá posila z Dallasu Chytila. Devatenáctiletý útočník dal v Bratislavě gól proti Norům (7:2), teď se ocitl mimo sestavu.

"Hrát mistrovství světa v Bratislavě nebo Praze je zhruba nastejno, pokud jde o atmosféru. Je to velké lákadlo a jsem rád, že jsem tady," hlásil natěšeně Faksa.

Brankářskou dvojici pro utkání vytvoří Bartošák a Pavlem Francouzem, jenž se připojil k mužstvu v neděli. Přednost dostane patrně Bartošák, který odchytal úvodní zápas se Švédy (5:2) a přes porážku 0:3 si vedl dobře i v pondělním souboji s Ruskem.

Trenéři ale jako obvykle nasazení gólmanů tají. "Bude chytat jeden z brankářů, který byli dneska na rozbruslení. Oba jsou připravení," řekl asistent Robert Reichel.

Zápas bude důležitý s ohledem na boj o čtyři postupové pozice do čtvrtfinále play off. "Půjdeme do toho s velkým odhodláním uspět a zápas vyhrát. Víme, že proti nám bude těžký soupeř, ale náš tým má sílu a jsme schopní je porazit," uvedl Reichel.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Gudas, Kolář, Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Zámorský, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Palát - Řepík, Jan Kovář, D. Kubalík - H. Zohorna, T. Zohorna, Jaškin.