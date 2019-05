Faksa: Věděli jsme, že Lotyši budou hrát nepříjemně

Bratislava - Útočník Radek Faksa přispěl při svém prvním startu na mistrovství světa v Bratislavě asistencí k vítězství českých hokejistů ve čtvrtečním utkání nad Lotyšskem 6:3. Pětadvacetiletý centr Dallasu byl rád, že se tým dokázal vzchopit ze stavu 0:2 po první třetině. Případný neúspěch s Lotyši by českému týmu zkomplikoval boj o čtvrtfinále.

"Věděli jsme, že Lotyši budou hrát nepříjemně a bude to hodně těžké. Že se proti nim bude těžko prosazovat, budou hrát do těla. To se nám potvrdilo," řekl Faksa.

Už ve 14. minutě Češi prohrávali 0:2, poté co inkasovali ve dvou oslabeních. Nejprve se neubránili ve třech proti pěti a v čase 6:04 otevřel skóre Miks Indrašis, potom využil klasickou přesilovku Lauris Darzinš.

"Nesmíme být tolik vylučovaní. Oba góly jsme dostali z oslabení. To se nesmí stávat. Musíme hrát disciplinovaně a nesmíme nechat soupeře hrát přesilovky. Lotyši umí strašně dobře přesilovky a těžko se to bránilo," prohlásil Faksa, který chodil na oslabení a byl na ledě při Indrašisově gólu.

Ale pochvaloval si, že se s tím tým od druhé třetiny vyrovnal. "Po první třetině jsme si něco řekli a začali jsme to plnit. Dali jsme první gól, což nám strašně pomohlo," podotkl Faksa.

Týmu kouče Miloše Říhy pomohla také početní výhoda a při trestu Marise Bičevskise na pět minut a do konce utkání Filip Hronek nastartoval obrat. "Myslím, že to bylo klíčové. Měli jsme tam nějaké šance, otočili jsme tu hru na naši stranu," uvedl Faksa.

"Dali jsme gól a pak už jsme se vezli na té vítězné straně. Hráli jsme jednoduše, měli jsme šance a začali jsme střílet góly, Otočili jsme to a pak už jsme ten zápas kontrolovali," konstatoval Faksa.

Po vyřazení ve 2. kole play off NHL ještě pondělní duel s Ruskem (0:3) sledoval jen z tribuny kvůli doléčení pochroumaného ramena a nyní se zařadil do druhé formace k Jakubu Vránovi a Ondřeji Palátovi. A ve 39. minutě se podílel na Vránově brance na 4:2. Po nahození Radka Gudase od modré čáry se po jeho souboji s Ralfsem Freibergsem dostal puk k útočníkovi Washingtonu, který sám před Elvisem Merzlikinsem vyřešil situaci ideálně.

"Gudy to tam dobře nahodil a já jsem se to snažil buďto trošku tečovat, nebo to zastavit a vystřelit. Obránce mě zblokoval, Kuba Vrána si to pěkně vzal a zasunul to na vzdálenější tyč," popsal Faksa.

Dnes od 20:15 čeká český tým duel s nováčkem Itálií, která je po čtyřech zápasech bez bodu při skóre 0:30. I proti ní se ale podle Faksy musí Češi vyvarovat vyloučení. "Těžko se brání přesilovky, hodně týmů už je umí. Mají hodně šikovných hráčů. Nesmí se to stávat. Každý zápas se to nebude otáčet, není to nic jednoduchého z 0:2," dodal Faksa.