Faksa překonal Ritticha a pomohl Dallasu k postupu

Hokejista Calgary Rasmus Andersson se spolu s brankářem Davidem Rittichem snaží zastavit puk, který poslal do jejich branky Radek Faksa (nahoře) z Dallasu. ČTK/AP/JASON FRANSON

Toronto/Edmonton - David Rittich vydržel v brance Calgary ve svém premiérovém startu v play off NHL necelou třetinu. Inkasoval tři branky z devíti střel, jednou ho překonal i Radek Faksa. Český útočník skóroval v letošní vyřazovací části poprvé a gólem pomohl Dallasu k výhře 7:3, kterou uzavřel sérii v poměru 4:2 a postoupil do semifinále Západní konference. New York Islanders vyřadil Washington, když po výhře 4:0 ovládl sérii 4:1 na zápasy a po roce je opět v semifinále Východní konference.

Rittich nahradil v brance Cama Talbota na začátku druhé třetiny poté, kdy Dallas dvěma rychlými trefami vyrovnal z 1:3 na 3:3. Po dvou minutách pobytu na ledě ale překonal českého gólmana v přesilové hře z dorážky Faksa. Calgary si hned vzalo oddechový čas, ale z další dorážky zvýšil Joe Pavelski a střelou nad lapačku zkompletoval hattrick hrdina zápasu Denis Gurjanov. Stars v třetině snů otočili nepříznivý vývoj pěti góly.

Rittich už zůstal od třetí třetiny opět na lavičce a do branky se vrátil Talbot, který inkasoval ještě jednou z hole Gurjanova. Ruský útočník ke čtyřem gólům přidal i asistenci, dalším strůjcem obratu byl obránce Miro Heiskanen, který si připsal čtyři body (1+3).

Islanders se ujali vedení v jedenácté minutě, ve které využil přesilovou hru Anthony Beauvillier. Stejný hráč v polovině zápasu skóre zvýšil, když zakončil rychlý protiútok bekhendem pod břevno. Nick Leddy a Josh Bailey přidali zbývající dva góly v závěru při powerplay Washingtonu. Semjon Varlamov, jehož Capitals draftovali, si proti svému bývalému klubu připsal 21 zásahů a čisté konto.

Z postupu se na střídačce Islanders radoval trenér Barry Trotz, který před dvěma lety dovedl Washington k zisku Stanleyova poháru. Klub mu poté odmítl zvýšit plat, proto odešel do New Yorku, s nímž loni vyřadil v úvodním kole Pittsburgh 4:0 a tento rok si vyšlápl na dalšího favorita. Islanders se pod taktovkou Trotze vypracovali v jeden z nejlépe bránících týmů soutěže, i v sérii s Washingtonem inkasovali pouze osm branek v pěti duelech.

Washington skončil od zisku Stanleyova poháru v následujících dvou sezonách už v prvním kole. Chyběly mu i příspěvky Jakuba Vrány, který bodoval v play off NHL naposledy před dvěma lety ve finále s Vegas. Už loni vyšel naprázdno v sedmizápasové sérii s Carolinou, stejně dopadl i tento rok. Neprosadil se ani ve třech utkáních ve skupině o nasazení, v sérii s Islanders si navíc připsal ve statistice +/- šest záporných bodů. Český útočník byl přitom před přerušením základní části pátým nejproduktivnějším hráčem týmu (25+27).

Islanders se v dalším kole střetnou s Tampou Bay, nebo Bostonem.

Východní konference (Toronto) - 5. zápas:

Washington - NY Islanders 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 11. a 30. Beauvillier, 58. Leddy, 59. Josh Bailey. Střely na branku: 21:17. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier, 2. Varlamov, 3. Josh Bailey (všichni NY Islanders). Konečný stav série: 1:4.

Západní konference (Edmonton) - 6. zápas:

Calgary - Dallas 3:7 (3:1, 0:5, 0:1)

Branky: 4. Mangiapane, 6. J. Gaudreau, 7. Andersson - 21., 24., 36. a 50. Gurjanov, 10. Heiskanen, 26. Faksa, 28. Pavelski. David Rittich za Calgary odchytal ve druhé třetině 16:35 minut a inkasoval 3 branky z 9 střel. Střely na branku: 41:24. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Gurjanov, 2. Heiskanen, 3. Pavelski (všichni Dallas). Konečný stav série: 2:4.