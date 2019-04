Utkání 1. kola play off NHL Dallas - Nashville. Hokejisté Dallasu Stars se radují z postupu přes Nashville Predators.

New York - Český hokejový útočník Radek Faksa se podílel asistencí na vítězství hokejistů Dallasu v šestém utkání série 1. kola play off NHL nad Nashvillem 2:1 v prodloužení, díky kterému Stars postoupili poprvé od roku 2016 do semifinále Západní konference. Tam narazí na St. Louis. Brankář Petr Mrázek pomohl 23 zákroky k výhře hokejistů Caroliny nad Washingtonem 5:2 a vyrovnání série s obhájcem Stanleyova poháru na 3:3 na zápasy.

Faksa v 26. minutě vystihl v obranném pásmu přihrávku Filipa Forsberga na modrou čáru na P.K. Subbana a v přečíslení tří na jednoho předložil puk Blakeu Comeauovi, který odpověděl na gól Austina Watsona z úvodu utkání a vyrovnal na 1:1.

Pro Faksu, který v základní části nasbíral 30 bodů za 15 branek a stejný počet asistencí z 81 utkání, to byl první bod v letošním play off. Jeho řada s Comeauem a Andrewem Coglianem měla za úkol hlavně bránit elitní formaci soupeře Forsberg, Ryan Johansen, Viktor Arvidsson, která nastřádala v sérii jen čtyři body za dvě branky a dvě přihrávky.

"Byla to dnes naše nejlepší lajna. To je na našem týmu nejúžasnější, že od brankáře po posledního hráče každý přispívá, jak nejlépe umí, a přináší něco pro tým," vyzdvihl trenér Dallasu Jim Montgomery.

Klub z Texasu, který v minulých dvou letech v play off chyběl, dovršil postup v čase 77:02. Alexandr Radulov našel v levém kruhu švédského obránce Johna Klingberga, který přes stínícího Tylera Seguina překonal Pekku Rinneho.

Klingberg poděkoval za radu náhradnímu brankáři Stars Antonu Chudobinovi. "Říkal mi, ať střílím pod lapačku, a přesně tam puk šel. Pak se tomu smál," popsal Klingberg debatu s Chudobinem poté, co vítěznou brankou ukončil 14 zápasů trvající čekání na gól.

Teď se může Dallas těšit na souboj s Blues. "Hrají teď skvěle a od ledna jsou nejlepším týmem ligy. Bude to pro nás těžký test. Odpočineme si a připravíme se na ně," uvedl gólman Ben Bishop, který k postupové výhře pomohl 47 zákroky.

Nashville, který stejně jako loni vyhrál Centrální divizi, při páté účasti v play off za sebou vypadl v 1. kole poprvé od roku 2015. "Všichni jsme chtěli lepší výsledek. Je těžké se s tím vyrovnat," uvedl obránce Subban.

Mrázek přes šest obdržených branek v sobotním pátém duelu ve Washingtonu při porážce 0:6 dostal v brance Hurricanes důvěru i v šestém souboji. Přestože Carolina dvakrát v utkání prohrávala, zvládla úspěšně i třetí vystoupení v domácím prostředí v PNC Areně v Raleighu a o vítězi série rozhodne až středeční duel ve Washingtonu.

V šesté minutě kapituloval Mrázek poprvé, když nestačil na zakončení osamoceného Bretta Connollyho po přihrávce Larse Ellera zpoza branky. V polovině úvodní části vyrovnal střelou z pozice mezi kruhy z otočky Warren Foegele, ale v čase 15:12 vrátil Capitals vedení kapitán Alexandr Ovečkin, který se v levém kruhu vyhnul padajícímu Jaccobu Slavinovi a překonal Mrázka rychlou střelou zápěstím na vyrážečku.

Zbytek utkání ale patřil Carolině. Ve 22. minutě obral Sebastian Aho o puk za brankou Jonase Siegenthalera a Teuvo Teräväinen po jeho nabídce srovnal na 2:2. V polovině druhé části sice skóroval z úniku Justin Williams, ale gól neplatil, protože si zpracoval puk vysokou hokejkou. Těsně před druhou pauzou pomohla po teči Toma Wilsona Mrázkovi horní tyč.

Obrat dovršili Hurricanes ve třetí třetině. Ve 44. minutě vstřelil vítěznou branku z dorážky Jordan Staal. V polovině závěrečného dějství sice dostali Capitals puk do branky, ale ani tento gól neplatil, protože Mrázka podle rozhodnutí na základě videa atakoval Ovečkin. "Myslíme, že byl puk stále ve hře," zlobil se kouč Capitals Todd Reirden.

Náskok domácích pojistil tečí pokusu Bretta Pesceho kapitán Justin Williams a výsledek zpečetil 186 sekund před koncem při power play do prázdné branky Doudie Hamilton.

"Od začátku série jsem říkal, že pokud nás vyřadí, rozhodně to nebudou mít snadné," prohlásil Williams. Carolina je v play off poprvé od roku 2009, kdy její cesta skončila až ve finále Východní konference po prohře s pozdějším vítězem Stanleyova poháru Pittsburghem.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 6. zápas:

Carolina - Washington 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Branky: 11. Foegele, 22. Teräväinen, 44. Jordan Staal, 52. J. Williams, 57. D. Hamilton - 6. Connolly, 16. Ovečkin. Střely na branku: 36:25. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal 59:57 minut, inkasoval dva góly z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92,0 procent. Diváci: 18.913. Hvězdy zápasu: 1. Jordan Staal, 2. J. Williams, 3. Pesce (všichni Carolina). Stav série: 3:3.

Západní konference - 6. zápas:

Dallas - Nashville 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 26. Comeau (Faksa), 78. J. Klingberg - 6. Watson. Střely na branku: 51:48. Diváci: 19.025. Hvězdy zápasu: 1. Bishop, 2. J. Klingberg (oba Dallas), 3. Rinne (Nashville). Konečný stav série: 4:2.