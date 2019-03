New York - Český útočník Radek Faksa pomohl v NHL hokejistům Dallasu dvěma góly k důležitému vítězství v boji o play of na ledě Winnipegu 5:2. Zazářil také Pavel Zacha, který se na výhře New Jersey 3:1 nad Buffalem 3:1 podílel vítězným gólam a asistencí a byl zvolen první hvězdou zápasu.

Skóroval také Tomáš Hertl ze San Jose, ale pět vteřin před koncem pouze zkorigoval stav při domácí prohře s Detroitem na 2:3. Hertl se s 33 góly vyrovnal na pozici nejlepšího českého střelce v soutěži Davidu Pastrňákovi z Bostonu. Se svým týmem ale musel strávit už šestou prohru za sebou.

Pastrňák si připsal dvě asistence v duelu v Tampě Bay, kde Bruins prohráli 4:5. Jednu přihrávku v dresu poražených zaznamenal David Krejčí. Lightning přišli v první třetině o útočníka Ondřeje Paláta, který odstoupil se zraněním v horní části těla.

Dominik Simon pomohl asistencí k vítězství Pittsburghu na ledě New York Rangers 5:2. Za domácí díky přihrávce bodoval po devítizápasovém půstu devatenáctiletý talent Filip Chytil.

Výsledky NHL:

Toronto - Florida 7:5 (4:2, 1:0, 2:3)

Branky: 12., 16., 26., a 44. Tavares, 3. Marleau, 5. Muzzin, 47. Hyman - 14. a 58. Hawryluk, 17. Matheson, 46. Barkov, 54. Huberdeau. Střely na branku: 37:36. Diváci: 19.125. Hvězdy zápasu: 1. Tavares (Toronto), 2. Hawryluk (Florida), 3. Hyman (Toronto).

New Jersey - Buffalo 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 2. Coleman, 45. Zacha, 59. Wood (Zacha) - 8. Reinhart. Střely na branku: 46:21. Diváci: 12.053. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Zacha, 3. Coleman (všichni New Jersey).

New York Rangers - Pittsburgh 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Branky: 9. B. Lemieux, 16. Lettieri (Chytil) - 34. a 48. Blueger, 16. Bjugstad (Simon), 22. Schulz, 28. Cullen. Střely na branku: 35:36. Diváci: 17.401. Hvězdy zápasu: 1. Blueger, 2. M. Murray, 3. Cullen (všichni Pittsburgh).

Tampa Bay - Boston 5:4 (2:1, 0:3, 3:0)

Branky: 7. a 15. Stamkos, 46. Hedman, 54. Kučerov, 60. Cirelli - 9. a 35. Marchand (na obě Pastrňák), 29. Coyle, 34. Carlo (Krejčí). Střely na branku 28:17. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Tampa Bay), 2. Marchand (Boston), 3. Cirelli (Tampa Bay).

Winnipeg - Dallas 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Branky: 52. Connor, 56. Laine - 33. a 60. Faksa, 36. a 51. Seguin, 31. Lindell. Střely na branku: 23:37. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Bishop (oba Dallas), 3. Connor (Winnipeg).

Minnesota - Nashville 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 5. Johansen. Střely na branku: 29:19. Diváci: 18.833. Hvězdy zápasu: 1. Saros (Nashville), 2. Dubnyk (Minnesota), 3. Johansen (Nashville).

St. Louis - Vegas 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 19. Barbašev, 39. R. O'Reilly, 47. Sanford - 36. W. Karlsson. Střely na branku 22:25. Diváci: 18.247. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Sanford, 3. R. O'Reilly (všichni St. Louis).

Calgary - Los Angeles 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky: 1. Forbot, 52. Brodzinski, 56. Toffoli. Střely na branku: 42:20. Diváci: 18.471. Hvězdy zápasu: 1. Campbell (Los Angeles), 2. M. Smith (Calgary), 3. Kopitar (Los Angeles).

San Jose - Detroit 2:3 (0:1, 1:1, 2:1)

Branky: 49. E. Kane, 60. Hertl - 1. Larkin, 36. Athanasiou, 49. Ehn. Střely na branku: 41:23. Diváci: 17.393. Hvězdy zápasu: 1. Atanasiou, 2. Larkin, 3. Bernier (všichni Detroit).