Faksa bránil v NHL hvězdy, ale dál touží také dávat góly

Bratislava - Hokejový útočník Radek Faksa dokázal během kariéry utlumit své ego a stal se díky tomu důležitým článkem sestavy Dallasu v NHL. I proto nebude ani ve čtvrté sezoně za sebou chybět na velké reprezentační akci. V roce 2016 debutoval na mistrovství světa, v dalším roce reprezentoval na Světovém poháru a loni hájil české barvy opět na MS.

V Dallasu plnil Faksa defenzivní roli v lajně s Andrewem Coglianem a Blakem Comeauem. "Měli jsme to takhle celou sezonu, pořád jsme chodili proti nejlepším lajnám soupeře. Není to snadné, musíte se hodně ohánět. S klukama jsme se ale strašně dobře doplňovali. Byli jsme jedna z nejlíp bránicích lajn v lize," řekl dnes při setkání s novináři Faksa.

Třináctý hráč draftu z roku 2012 si musel na tuto roli zvykat, aby se probil do sestavy Dallasu. "Ještě v juniorce za mořem jsem hrál první lajnu, první přesilovku. Stejně jako v Česku. Agent mi ale taky hned říkal, že pokud chci hrát NHL, musím se přizpůsobit tomu, co po mně chtějí," uvedl odchovanec Opavy Faksa.

"Začal jsem hrát na farmě ve čtvrté lajně, přišlo to tak nějak samo. Nakonec jsem za tu pozici rád, protože v NHL je hodně ceněná. Takových hráčů je málo, mám dobrou šanci do budoucna. Oni to v Dallasu asi sami nečekali. Brali mě nejspíš jako pointmakera na přesilovky, nakonec se to ale změnilo. Jsou ale spokojení, ohlasy jsou super. Doufám, že tam zůstanu ještě dlouho," podotkl Faksa.

Sám se se změnou role vyrovnal. "Každý hráč chce dávat góly a rozhodovat zápasy. Nikde ale není řečeno, že nemůžu zvládat oboje. Priorita jsou pořád góly, taky musíme ale bránit. První rok mi to vzalo trochu času, abych se tomu přizpůsobil," připustil Faksa.

Po osobní stránce si sezonu pochvaloval. "Hrál jsem hodně, přišel nový trenér (Jim Montgomery), takže jsem se musel ukázat. Dostával jsem dost prostoru, hrával i přesilovky, což jsem v loňské sezoně nedostával," uvedl Faksa, který si v sezoně připsal v 81 zápasech základní části 30 bodů za 15 branek a stejný počet asistencí. Ve 13 duelech play off zaznamenal jednu nahrávku.

"Po týmové stránce to bylo také super. Po třech letech jsme se dostali do play off. Byl už tam na nás velký tlak, abychom se tam dostali. S takovým týmem se nedostat do play off by bylo veliké zklamání. Měli jsme na to jít ještě dál než skončit v druhém kole. Když kostra týmu zůstane i na další rok, tak máme šanci jít ještě dál," věří Faska.

Cesta Stars skončila až v rozhodujícím sedmém utkání porážkou 1:2 po brance inkasované až v čase 85:50. "Měli jsme šanci to rozhodnout v šestém zápase doma. Jenže jsme hned při prvním střídání dostali gól a pak se celý zápas od toho odvíjel. Prohráli jsme a v St. Louis to bylo vabank. Bylo těžké tam hrát. V druhém prodloužení jsme dostali gól. Stalo se, už to nejde vrátit," litoval Faksa.

Spolu s brankářem Pavlem Francouzem z Colorada posílili po vyřazení z 2. kola play off český tým a rozšířili počet posil z NHL na dvanáct. Obránce David Sklenička navíc ještě působil na farmě v Montrealu v Lavalu.

"Hodně kluků znám z NHL, což je super. Hezky jsme se tady sešli. Tým je velmi silný, ukázal to v prvních zápasech, včera jsme měli týmovou večeři. Pokecal jsem s klukama a zeptal se, co a jak. Zítra do toho vlítnu a už budu připravený," ujistil Faksa.

Předešlé dva duely se Švédskem (5:2) a Norskem (7:2) viděl na dálku. "Byl jsem až překvapený, jak dobře kluci hráli. Hlavně proti Švédsku; vlítli do toho z obrany do útoku, mužstvo podržel gólman, radost se na to koukat," ocenil Faksa.

Část pondělního duelu s Ruskem (0:3) už sledoval z hlediště. "První třetinu jsem neviděl, protože jsem ještě rychle zašel do posilovny s Francíkem (Pavlem Francouzem), takže jsem viděl až zbylé dvě. Rusové ukázali svoji kvalitu, ale určitě jim můžeme konkurovat," podotkl Faksa.

Atmosféra v hlediště jej uchvátila. "Byla určitě super. Já tam trochu pospával, ale atmosféra mě trochu probudila. Těšil jsem se na to, v hale bylo hodně českých fanoušků. Hrát mistrovství světa v Bratislavě nebo Praze je zhruba nastejno, pokud jde o atmosféru. Je to velké lákadlo a jsem rád, že jsem tady," dodal Faksa.

Vyšlo to super, dva dny volna a vlítnu na to

Otazníky kolem zdravotního stavu Faksy zvolna mizí. Pětadvacetiletý centr se po potížích se zraněným ramenem, které po dohodě s vedením Stars odsunuly jeho premiéru na šampionátu na čtvrtek, cítí připravený do turnaje zasáhnout.

Trenéři povolali Faksu jako kýženého centra, přestože jim bylo jasné, že dvě série play off NHL se na jeho těle musely podepsat. "Zbitý jsem. Hrál jsem v sezoně skoro 100 zápasů, což je velká porce. Hlavně v play off je to fyzicky náročné. Hraje se obden a hodně do těla, do toho navíc cestování, za ta dvě kola v play off jsem víc pobitý než v základní části. Teď mám ale pár dnů na to, abych si odpočinul. Vyšlo to super, že máme teď dva dny volna, a ve čtvrtek do toho vlítnu," řekl Faksa novinářům.

Věří, že nastoupí už proti Lotyšsku, ačkoliv přiznal, že po zranění ramena není jeho stav ještě stoprocentní. "Ale už to bude ve čtvrtek na zápas dobré," ubezpečil. "Chtěl jsem přijet dřív, jak jsem měl naplánováno, ale manažer Dallasu (Jim Nill) mi to zatrhnul. Jsem ale rád, že jsem vůbec tady a ve čtvrtek můžu nastoupit," doplnil Faksa.

Při tréninku se cítil dobře. "Byl to jen dobrovolný trénink a nebyl s celým týmem, takže jsem se do toho mohl trochu dostat. A byl to spíš trénink pro Pavla Francouze, takový gólmanský, zastříleli jsme si... Robert Reichel nás tam vzal na bruslení, zapracovat na kondičce a já už se těším na zítřejší týmový trénink. Bude to úplně o něčem jiném, nahrávky, souhra a takové věci," podotkl Faksa.

Rozhodnutí, zda bude opravdu v sestavě na čtvrteční večerní zápas, ale zůstane na trenérech. "Bude to určitě spíš na týmu než na mně samotném," uvedl Faksa, aniž tušil, jaké s ním mají trenéři záměry. "Zatím jsme se s panem Říhou jen pozdravili. S trenérem Reichelem jsme sice byli na ledě, ale o zápasu jsme ještě vůbec nemluvili," řekl Faksa.