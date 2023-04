Faksa asistoval u výhry Dallasu, Seattle smetl Arizonu

New York - Český útočník Radek Faksa pomohl hokejistům Dallasu asistencí k výhře 5:1 nad Nashvillem a zaznamenal 19. bod v této sezoně NHL. Jason Robertson se podílel na vítězství gólem a třemi přihrávkami a jako šestý hráč v aktuálním ročníku překonal stobodovou hranici. Seattle deklasoval 8:1 Arizonu, za kterou tentokrát nechytal Karel Vejmelka. Dvěma góly oslavil 500. zápas v NHL Jared McCann.

Robertson se přes 100 bodů dostal poprvé v kariéře a vylepšil klubové maximum. Od sezony 1993/1994, kdy se tým Stars přesunul z Minnesoty do Texasu, žádný z jeho hráčů tuto metu nepřekonal. "Moc si toho cením, je to výjimečná věc," řekl třiadvacetiletý americký útočník.

Dallas vyhrál třetí z posledních pěti zápasů, posunul se do čela Centrální divize a zajistil si postup do bojů o Stanley Cup. "Dostali jsme se do play off, takže se můžeme soustředit na to, abychom skončili co nejvýš. Ve zbytku základní části toho budeme chtít využít," uvedl nejproduktivnější hráč čtvrtého týmu Západní konference.

Utkání s Nashvillem hokejisté Stars od začátku kontrolovali a v páté minutě se zásluhou Roopeho Hintze ujali vedení. Na 2:0 zvýšil po polovině zápasu obránce Colin Miller, jenž tvrdou ranou využil Faksovu přihrávku.

Joe Pavelski, Robertson a Tyler Seguin zvýšili na 5:0. Jedinou branku Predators vstřelil v 56. minutě obránce Callan Foote, jenž se v dresu Nashvillu prosadil poprvé po příchodu z Tampy Bay.

"Skvěle jsme do ročníku vstoupili a každý si myslel, že nás play off nemine. V soutěži, jako je NHL, ale musíte odvést spoustu dobré práce, abyste na postup dosáhli. Klukům se to povedlo a za to jsem moc rád," uvedl trenér Stars Peter DeBoer.

Na druhém místě Centrální divize je jen kvůli horšímu skóre Minnesota, která v pondělí podlehla lídrovi Západní konference Vegas 3:4 po samostatných nájezdech. Přesto si stejně jako Dallas zajistila účast ve vyřazovacích bojích.

Na výhře Golden Knights měl výrazný podíl Pavel Dorofejev. Dvaadvacetiletý ruský útočník poprvé v NHL vstřelil v jednom zápase dva góly a navrch se prosadil v závěrečném rozstřelu. Ve 13 zápasech zaznamenal devět bodů a usadil se ve druhé útočné formaci Vegas po boku Williama Karlssona a Reillyho Smitha.

"Vypadá sebevědomě, tak se mu snažím vytvořit co nejlepší pozice. Aby byl co nejvíce na puku a měl možnost ohrozit soupeřovu branku. Teď mu to tam padá a profitujeme z toho všichni," řekl na adresu ruského nováčka Smith.

Arizona utrpěla osmou porážku v řadě a podruhé za sebou u toho byl ruský brankář Ivan Prosvetov, který ve dvou zápasech inkasoval dohromady 15 gólů. "Nevytáhl se. Potřebovali jsme, aby nám pomohl zastavit ten sešup, ale nepovedlo se mu to," řekl trenér Coyotes André Tourigny. Seattle si jasnou výhrou polepšil v boji o divokou kartu do play off.

NHL:

Minnesota - Vegas 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 24. Duhaime, 34. Klingberg, 40. Boldy - 37. a 60. Dorofejev, 10. Kolesar, rozh. náj. R. Smith. Střely na branku: 33:26. Diváci: 19.176. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Dorofejev (oba Vegas), 3. Boldy (Minnesota).

Dallas - Nashville 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 5. Hintz, 33. C. Miller (Faksa), 37. Pavelski, 49. J. Robertson, 55. Seguin - 56. C. Foote. Střely na branku: 25:26. Diváci: 18.056. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Wedgewood, 3. C. Miller (všichni Dallas).

Seattle - Arizona 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Branky: 16. a 36. McCann, 5. Eberle, 32. Soucy, 42. Borgen, 52. Bjorkstrand, 59. Geekie, 60. Donato - 25. Crouse. Střely na branku: 32:21. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Soucy, 3. Grubauer (všichni Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Boston 77 60 5 12 286:166 125 2. x-Toronto 76 45 10 21 258:211 100 3. x-Tampa Bay 77 45 6 26 267:231 96 4. Florida 77 39 7 31 272:260 85 5. Buffalo 75 37 7 31 270:276 81 6. Ottawa 77 37 6 34 244:251 80 7. Detroit 76 34 9 33 226:252 77 8. Montreal 77 30 6 41 219:284 66

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 76 49 9 18 248:196 107 2. x-New Jersey 77 48 8 21 266:216 104 3. x-NY Rangers 77 45 11 21 261:207 101 4. NY Islanders 78 39 9 30 227:214 87 5. Pittsburgh 77 38 10 29 248:249 86 6. Washington 77 34 9 34 240:243 77 7. Philadelphia 76 29 13 34 207:253 71 8. Columbus 76 24 8 44 203:303 56

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Dallas 77 42 14 21 267:213 98 2. x-Minnesota 77 44 10 23 232:209 98 3. Colorado 75 45 6 24 252:207 96 4. Winnipeg 77 43 3 31 233:215 89 5. Nashville 76 38 8 30 213:225 84 6. St. Louis 77 35 7 35 251:286 77 7. Arizona 78 27 13 38 216:282 67 8. Chicago 76 24 6 46 186:277 54

Pacifická divize:

1. x-Vegas 77 48 7 22 257:220 103 2. x-Los Angeles 77 45 10 22 266:242 100 3. x-Edmonton 77 45 9 23 306:254 99 4. Seattle 76 42 8 26 267:241 92 5. Calgary 77 36 15 26 247:240 87 6. Vancouver 76 34 7 35 260:282 75 7. San Jose 76 22 15 39 223:291 59 8. Anaheim 77 23 10 44 195:317 56

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "p" zisk Prezidentské trofeje.