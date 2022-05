Faksa asistoval u výhry Dallasu, Florida postoupila přes Washington

New York - Radek Faksa asistoval u vítězné branky Dallasu a pomohl Stars k vyrovnání série s Calgary na 3:3. Dallas v domácím prostředí porazili Flames 4:2 a vynutili si sedmý zápas. Hokejisté Floridy vyhráli ve Washingtonu 4:3 v prodloužení a zajistili si postup do druhého kola play off NHL. Třemi body k těsné výhře Panthers přispěl Claude Giroux. Hned čtyřikrát bodovali Mika Zibanejad a Adam Fox, kteří pomohli NY Rangers k výhře 5:3 na ledě Pittsburghu a poslali sérii do rozhodujícího sedmého zápasu.

Značný podíl na výhře Floridy měla první útočná formace ve složení Giroux, Aleksander Barkov, Carter Verhaeghe. Kanadsko-finská trojice si mezi sebe rozdělila tři ze čtyř branek a její členové dohromady získali šest kanadských bodů.

Panthers ve třetí třetině otočili vývoj zápasu, díky dvěma brankám se dostali do vedení 3:2 a sahali po postupu. Washington se však nevzdal, v závěru stupňoval svůj tlak a minutu před koncem zásluhou T. J. Oshieho vyrovnal. V prodloužení byli šťastnější Panthers, jejichž postupovou branku vstřelil v čase 62:46 nejproduktivnější hráč dosavadního průběhu play off Verhaeghe.

Rangers po první třetině prohrávali již 0:2, ve druhé části ale dokázali stav zápasu otočit a dvěma góly ve třetím dějství svůj obrat pečetili. Vítěznou branku newyorského celku vstřelil minutu a půl před koncem základní hrací doby Chris Kreider, jenž se v zápase prosadil dvakrát. Rangers v sérii s Penguins odvrátili i druhý mečbol a vynutili si rozhodující zápas v domácí Madison Square Garden.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 6. zápasy:

Washington - Florida 3:4 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)

Branky: 24. Dowd, 42. Bäckström, 59. Oshie – 27. Lomberg, 49. Giroux, 55. Barkov, 63. Verhaeghe. Střely na branku: 37:31. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Barkov (oba Florida), 3. Oshie (Washington). Konečný stav série: 2:4.

Pittsburgh - New York Rangers 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Branky: 15. Carter, 16. Rust, 37. Malkin – 26. a 27. Zibanejad, 34. a 59. Kreider, 60. Copp. Střely na branku: 34:38. Diváci: 18.342. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Zibanejad (oba NY Rangers), 3. Malkin (Pittsburgh). Stav série 3:3.

Západní konference - 6. zápas:

Dallas - Calgary 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Branky: 15. Hintz, 27. Raffl, 38. Heiskanen (Faksa), 60. Seguin – 29. Stone, 32. Backlund. Střely na branku: 40:38. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. Markström (Calgary), 3. Heiskanen (Dallas). Stav série 3:3.