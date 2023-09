Faeserová: Německo už připravuje stálé hraniční kontroly, budou doplňkem

Berlín - Německo už připravuje stálé hraniční kontroly, které budou doplňovat stávající opatření proti převaděčům a migrantům bez dokladů. Dnes ráno to rozhlasové stanici Deutschlandfunk řekla spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Za mnohem účinnější než stálé kontroly označila skrytá pátrání a možnost působení německých policistů přímo na území sousedních států. Jak příklad zmínila Českou republiku, která už s takovou spoluprací souhlasila.

"Stacionární hraniční kontroly připravujeme. Budou to doplňkové kontroly a my uvidíme, co přinesou," řekla Faeserová. Za důležité označila to, aby byli policisté po celé délce hranic a ne jen na vybraných přechodech, které by převaděči mohli obejít. "Pro mě je důležité, aby opatření byla účinná, abychom jednali v úzké spolupráci se sousedními státy. Česko už se vyjádřilo, že bude provádět zesílené kontroly se spolkovými policisty v Česku," uvedla.

Společné kontroly českých a německých policistů na české straně hranice v úterý v pořadu Ptám se já na webu Seznam Zprávy oznámil český ministr vnitra Vít Rakušan. Tyto hlídky budou postupovat podle vzoru německé spolupráce se Švýcarskem, kde spolkoví policisté mohou v těsné součinnosti se švýcarskými policejními silami provádět kontroly na švýcarském území a bránit tak neoprávněnému vstupu migrantů do Německa. "Chceme se na tom domluvit i s Polskem," řekla nyní ministryně.

Podle Faeserové je vždy nutné zvažovat, jaká opatření jsou nejúčinnější. Ze efektivnější než stacionární kontroly považuje skrytá pátrání včetně prohlídek bez konkrétních podezření, velká očekávání má také od společných hlídek na území sousedních států. To podle ní funguje lépe než stálé kontroly na německo-rakouské hranici. Tyto kontroly, které Německo obnovilo v roce 2015, ale nejsou plošné, policisté pracují jen na vybraných místech.

Za hlavní krok, jak migrační krizi zvládnout, považuje Faeserová jednotný unijní azylový systém a ostrahu vnější hranice Evropské unie. Chce také migrační dohody s unijními sousedy a vylepšení stávajícího ujednání s Tureckem.