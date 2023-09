Faeserová: Hraniční kontroly s Českem jsou možností, chci jednat pragmaticky

Berlín - Možné dočasné zavedení kontrol na německé hranici s Českou republikou a Polskem vnímá spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová jako pragmatický krok. Řekla to v rozhovoru s nedělníkem Welt am Sonntag, jehož znění má ČTK k dispozici. Faeserová, která doposud stálé kontroly na české a polské hranici odmítala, je nyní považuje za jednu z možností boje proti převaděčům. Český ministr vnitra Vít Rakušan v pátek uvedl, že německá a česká policie budou intenzivně spolupracovat a že další kroky včetně případných kontrol na vybraných hraničních přechodech oba státy koordinují.

"Jde mi o to, abych nyní jednala pragmaticky. Z mého pohledu je to jedna z možností, jak tvrději bojovat proti převaděčům," řekla Faeserová. Reagovala tak na dotaz, zda kontroly s Českem a Polskem chystá, když ve středu v parlamentu stálou ostrahu hranic zmínila. "K boji proti pašerákům může být správné zavést krátkodobé stacionární hraniční kontroly," řekla tehdy.

Téma migrace bylo tento týden opakovaně předmětem debat Spolkového sněmu. Faeserová ale během těchto rozprav zdůrazňovala, že stálé kontroly nejsou tak účinné, jako jsou namátkové kontroly a skrytá pátrání. Za skrytá pátrání jsou v Německu označovány prohlídky bez konkrétních podezření, nasazováni jsou také často policisté v civilu a v neoznačených autech.

Páteční zpráva portálu welt.de v titulku uvádí, že Faeserová chce zřídit krátkodobé hraniční kontroly, v rozhovoru s nedělníkem je ministryně nevylučuje a označuje je jako možnost. "Takovéto dodatečné kontroly musí být dobře zkombinovány s ostrahou celého pohraničí s pomocí skrytých pátrání. Kvůli tomu jsme již výrazně posílili přítomnost spolkové policie na polské a české hranici. Nelze si ale namlouvat, že nepřijde žádný žadatel o azyl, když budou stacionární kontroly. Když nějaký člověk na hranicích o azyl požádá, pak musí být azylová žádost v Německu posouzena, to je jasný právní závazek," uvedla. Poznamenala, že rozhodující zůstává ochrana vnějších hranic Evropské unie, ke které vede cesta přes společný azylový systém.

Obnovení kontrol na pomezí s Českem, Polskem a Švýcarskem požadují představitelé některých spolkových zemí, mimo jiné Saska, a také šéf opoziční konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz. Po stálých kontrolách volají také policejní odbory DPolG, které jsou druhou největší organizací hájící zájmy německých policistů. Podle DPolG kontroly umožní vracet nelegální migranty přímo od hranic, což nyní nelze. S kontrolami naopak nesouhlasí největší německé odbory GdP, které upřednostňují systém namátkových kontrol a skrytých pátrání.

Stálé kontroly nejsou jediným krokem proti nelegální migraci, který Faeserová zvažuje. "Dalším opatřením jsou kontroly již v sousedních státech. Se Švýcarskem už máme vynikající spolupráci. Spolkoví policisté mohou v těsné spolupráci se švýcarskými policejními silami provádět kontroly již na švýcarském území, a zabránit tak neoprávněnému vstupu. Podobné by to mohlo být s Českem. Jednání o tom již probíhají," řekla.

Faeserová v pátek poslancům Spolkového sněmu řekla, že migrační situace je v Německu složitá a že do konce srpna v zemi podalo žádost o azyl přes 200.000 lidí. Očekává se, že azylových žádostí by letos mohlo být až 400.000. "K tomu spolková policie do konce července zaznamenala 56.052 nelegálních vstupů do Německa," řekla. Dodala, že policisté za letošní rok zastavili 1400 pašeráků lidí.