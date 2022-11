Faerské ostrovy už nejsou otloukánci, řekl trenér Šilhavý, který chválil nováčky

Olomouc - Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý už nepovažuje fotbalisty Faerských ostrovů za otloukánky, přesto ve středečním přípravném utkání v Olomouci očekává vítězství. Kouč věří, že národní tým se i v nezvyklém složení ukáže v tom nejlepším světle. Šilhavý si pochvaluje reprezentační nováčky a naznačil, že jednoho z nich by mohl postavit do základní sestavy.

Faerské ostrovy jsou až na 122. místě žebříčku FIFA a s Českem (včetně Československa) prohrály všech šest vzájemných utkání bez vstřelené branky. "Nejsou to žádní otloukánci, poslední zápasy jsou toho důkazem. Dříve dostávali dost gólů, teď porazili silné Turecko, čtyři zápasy po sobě neprohráli. Jsou houževnatí, s disciplínou, dobře brání," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci shodou okolností narazí na Faerské ostrovy i v nadcházející kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2024. "Určitě si schovají nějaké signály. My to samé, sestava bude trochu jiná. Nevidím v tom problém," konstatoval jednašedesátiletý kouč.

Při tvorbě nominace musel hodně improvizovat. Reprezentanty nepustily Sparta, Slavia ani mistrovská Plzeň. Pražské kluby kvůli termínové kolizi s osmifinále domácího poháru, Viktoria zase vzhledem k enormnímu vytížení a zdravotnímu stavu. Další hráče vyřadila zranění a celkem se tak sešly téměř tři desítky absencí. "Nic se nestihne nacvičit. Tenhle sraz je rychlý, to jsme věděli. Netušili jsme ale, že nominace bude takhle poskládaná. O to je to horší," připustil Šilhavý.

Ze aktuálního týmu má ale dobrý pocit. "Určitě si všichni přejeme vítězství a abychom si prezentovali dobrou hrou. Věřím, že kluci nezklamou. Přestože se kluci jeden den sbližovali, tak věřím, že to bude v pohodě," uvedl bývalý obránce.

Pochválil sedm reprezentačních nováčků, mezi nimiž je i olomoucká trojice Mojmír Chytil, Jan Navrátil a Ondřej Zmrzlý. "Všichni působí pozitivně, skromně. Na tréninku hráli s chutí a elánem," řekl Šilhavý. "Kluci jsou perfektní, mají respekt jeden k druhému. Každý má motivaci se ukázat v co nejlepším světle, když se dostane do reprezentace," doplnil trenér.

Sestavu na Faerské ostrovy tvoří i s výhledem na sobotní přípravné utkání v tureckém Gaziantepu, kterým reprezentace uzavře kalendářní rok. "Turecko doma bude těžší kalibr. Nechci říkat středeční sestavu, možná někdo z mladých se dostane do hry hned od začátku," dodal Šilhavý.

Na tréninku jsme se museli seznámit, řekl Souček o týmu před Faerskými ostrovy

Podle kapitána fotbalové reprezentace Tomáše Součka se národní tým pro závěrečný letošní sraz natolik proměnil, že se s několika novými spoluhráči musel na tréninku dokonce seznámit. Záložník West Hamu přesto věří, že Češi ve středečním přípravném utkání s Faerskými ostrovy v Olomouci potvrdí roli favorita a zvítězí.

Reprezentanty na přípravná utkání s Faeřany a Tureckem neuvolnily Sparta, Slavia ani mistrovská Plzeň. Pražské kluby kvůli termínové kolizi s osmifinále domácího poháru, Viktoria zase vzhledem k enormnímu vytížení a zdravotnímu stavu. Včetně zraněných hráčů se tak sešly téměř tři desítky absencí.

"Na tréninku bylo plno nových hráčů a museli jsme se i seznámit. Několik z nich je tady úplně poprvé a čekají na první starty. Ale nikdy to nebylo jednoduché, od covidu tady poslední roky vždy někdo chybí," řekl Souček na tiskové konferenci.

"Chceme se ukázat v tom nejlepším světle. Sice se vidíme poprvé, ale fotbal už nějaké roky hrajeme a chceme to ukázat. Plno nových kluků dostalo nominaci díky tomu, jak hrají ve svých týmech, jaké individuální výkony předvádějí. Doufám, že to přenesou i k nám," doplnil sedmadvacetiletý středopolař.

Výběr Faerských ostrovů, který je v žebříčku FIFA až na 122. místě, potkají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého i v kvalifikační skupině o mistrovství Evropy 2024. "Víme, že jsme favoriti a do zápasu tak jdeme. Určitě to budeme chtít zvládnout, ale v dnešní době je každý zápas složitý. Faerské ostrovy ukázaly sílu proti Turecku, i další zápasy hrály velmi vyrovnané nebo zvítězily," uvedl Souček.

Na olomouckém Andrově stadionu by mohlo být vyprodáno, den před výkopem zbývají v prodeji poslední vstupenky. "Jsem strašně rád, že nás lidi přijdou podpořit. Tak to má být, že fanoušci se půjdou podívat víc na nás než na soupeře. Je jasné, že na Anglii a Brazílii bude vždy vyprodáno. Ale když nebudeme hrát s tak věhlasným týmem a bude plný stadion, tak to pro nás bude velká pocta," pochvaloval si Souček.

S West Hamem prožil rozporuplný podzim. Londýnský celek suverénně ovládl skupinu Evropské konferenční ligy, ale v Premier League patří "Kladivářům" až 16. místo. "Chtěli bychom být výš v ligové tabulce. Poslední dva roky se nám nahoře hodně líbilo a po pauze a mistrovství světa se tam budeme chtít vrátit. V Konferenční lize jsme udělali maximální počet bodů, tam jsme spokojení. Náš sen je dostat se až do finále v Edenu," uvedl bývalý hráč Slavie.

S podzimním vytížením ve West Hamu je spokojený, herně by se však rád zlepšil. "Jsem spíš týmový hráč, takže určitě chci zvednout sebe i tým po kolektivním výkonu, abychom se zlepšili v lize," prohlásil Souček.

Za své výkony byl na podzim kritizován některými fanoušky West Hamu. "Kritika v médiích může být, já ji přijmu. Ale raději poslouchám své trenéry, spoluhráče a lidi okolo, kteří mi věří. Budu jim splácet důvěru na hřišti," dodal rodák z Havlíčkova Brodu.