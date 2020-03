FAČR zápasy zatím neodložila, zrušen zřejmě bude Pražský půlmaraton

Praha - Fotbalové zápasy organizované Fotbalovou asociací ČR a krajskými a okresními svazy se kvůli epidemii koronaviru zatím nebudou odkládat. Na dnešním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor FAČR. Pořadatel je povinen zajistit, že se utkání zúčastní maximálně 100 osob. Stát dnes kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal všechny sportovní akce s více než 100 lidmi.

Fotbalová asociace naopak zrušila slavnostní vyhlášení tradiční ankety Fotbalista roku 2019, které se mělo v Praze uskutečnit 22. března. Vítězové jednotlivých kategorií budou oznámeni skromnějším způsobem.

Program české reprezentace zatím zůstává podle plánu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají na konci března odletět do Spojených států amerických, kde v rámci přípravy na letní evropský šampionát odehrají zápasy s Mexikem a Hondurasem.

FAČR organizuje v Česku soutěže od třetí ligy níže včetně mládežnických a také domácí pohár MOL Cup. Profesionální soutěže, první a druhou ligu, řídí Ligová fotbalová asociace, která by se aktuální situací měla zabývat na středečním zasedání ligového výboru.

"Soutěžní utkání, která řídí FAČR a krajské a okresní svazy, proběhnou dle předem domluveného programu. Pořadatelé, tedy domácí klub, ručí za to, že se na soutěžní utkání nedostane více než 100 osob. Profesionální soutěže jsou samozřejmě plně v gesci LFA," uvedl v nahrávce pro média tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Ligové kluby čekají na rozhodnutí LFA a například Viktoria Plzeň pozastavila prodej vstupenek na víkendové venkovní utkání na Spartě a následný domácí zápas s Mladou Boleslaví. "Klub se situací intenzivně zabývá a v průběhu dne bude informovat o dalších opatřeních," uvedli Západočeši na sociální síti.

"Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zákazu pořádání sportovních akcí nad 100 lidí čekáme na vyjádření ze strany LFA ohledně následujících utkání. Ve středu zasedne ligový výbor, kde se aktuální situace bude řešit," dodala na twitteru Slavia Praha, která po 24. kole vede ligu.

Červenobílí by byli pro přerušení ligy. "Respektuji a podporuji rozhodnutí vlády ČR, správná cesta. Jednoznačně podporuji přerušení ligy například do 2.4. stejně jako v Itálii. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, životy a zdraví nad sport a zábavu. A to i hráčů a organizátorů. Fotbal bez diváků je navíc nesmysl," uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Už ve středu je na programu odložené utkání 23. kola mezi Teplicemi a Libercem, které se v původním termínu nehrálo kvůli nezpůsobilému terénu na Stínadlech.

Zákaz akcí ruší běžecké závody, zřejmě i půlmaraton v Praze

Zákaz sportovních akcí nad 100 lidí dopadl i na běžecké závody. Akce naplánované na nadcházející víkend se neuskuteční. Stejně zřejmě dopadne Pražský půlmaraton, na který se 28. března chystá více než deset tisíc účastníků s výrazným podílem zahraničních běžců. Podrobné informace o jeho osudu zveřejní pořadatel do středy.

"Dnešní ráno pro nás není jednoduché. Trénovali jste poctivě, těšili se na krásný závod a my se jej pro vás snažili připravit. Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR o zákazu akcí nad 100 účastníků a děkujeme, že se snaží dostat situaci pod kontrolu," uvedl dnes na facebookovém profilu RunCzech ředitel závodu Václav Skřivánek.

Požádal běžce o strpení. "Další informace k 22. ročníku Sportisimo Prague Half Marathon 2020 přineseme nejpozději ve středu 11.3. v 16:00. Děkuji kolegům, dobrovolníkům a všem zapojeným do závodu, že jej chtěli připravit a hledají nejlepší možné řešení," doplnil.

V sobotu měl v Českých Budějovicích začít populární seriál běhů pro veřejnost Run Tour, ale jeho úvodní závod byl zrušen. "V tuto chvíli řešíme, jaký další postup v této situaci zvolíme. Je několik variant, které máme připraveny, a všechny nyní pečlivě zvažujeme. O dalším postupu vás budeme včas informovat," uvedl pořadatel na oficiálních stránkách.

Nepoběží se ani tradiční závod na 10 kilometrů v Pečkách, kterého se loni zúčastnila zhruba tisícovka běžců. "Zda-li se tento ročník přeloží na jiný termín (možná 28. října), nebo bude úplně zrušen, to se teprve rozhodneme. Jak budeme postupovat s již uhrazeným startovným, taktéž," uvedl za pořadatele Petr Lhota.

Epidemie koronaviru si vynutila odklad běžeckých závodů i v zahraničí. Maratony v Barceloně a Paříži se místo jarního termínu uskuteční na podzim. Na podzim bylo přeloženo také mistrovství světa v půlmaratonu v polské Gdyni, jehož součástí měl být 29. března i veřejný závod pro více než 25.000 běžců.