FAČR vyzval UEFA k přesunu zápasů z Ruska, Petrohrad přijde o finále LM

Praha/Kyjev - Česká, švédská a polská fotbalová asociace ve společném prohlášení vyzvaly mezinárodní federaci FIFA a evropskou unii UEFA k tomu, aby přesunuly březnové zápasy kvalifikace play off o mistrovství světa z Ruska. Uvedly to v reakci na dnešní vojenský útok Ruska proti Ukrajině a upozornily, že do dějiště utkání Moskvy nehodlají cestovat také z bezpečnostních důvodů. Český celek by mohl na Rusko narazit 29. března. UEFA kvůli nastalé situaci svolala na pátek mimořádné zasedání výkonného výboru, podle zahraničních médií po něm oznámí mimo jiné odebrání pořadatelství finále Ligy mistrů Petrohradu.

V "české" větvi play off o mistrovství světa se má 24. března odehrát v Rusku semifinále mezi výběrem domácí sborné a Polskem. Český tým ve stejný den nastoupí ve Švédsku a vítěz duelu se má o pět dní později o účast na šampionátu v Kataru utkat ve finále s lepším týmem ze zápasu Rusko - Polsko, který by měl výhodu domácího prostředí.

Všechny tři asociace se ale shodly, že do Ruska nemíní za této situace odjet. "K tomuto kroku asociace přistoupily vzhledem k alarmujícímu vývoji vojenského konfliktu ze strany Ruska na Ukrajině. Asociace vyjadřují svůj jednoznačný postoj, že by se utkání v rámci kvalifikace o postup na MS neměla odehrát v Rusku," uvedla Fotbalová asociace ČR na svém webu.

Podle zahraničních médií už je jisté, že Petrohradu bude odebráno pořadatelství finále LM, které se tam má hrát 28. května. Agentuře Reuters to řekl obeznámený zdroj, rozhodnuto je už i podle informací německých médií. "Rozhodnutí o novém dějišti se ale neočekává," napsala agentura DPA. Podle agentury SID už je favoritem na uspořádání zápasu londýnské Wembley.

České házenkářky neodehrají 2. března v Záporoží zápas kvalifikace mistrovství Evropy. Pořadatelství po dohodě s evropskou federací EHF převzala česká strana a utkání se uskuteční 4. března v Olomouci stejně jako odveta o den později. Pokud by Ukrajinky vzhledem ke složité situaci nemohly dorazit a nastoupit, zápasy by se zřejmě musely odložit.

Ukrajinská fotbalová federace přerušila nejvyšší fotbalovou soutěž v zemi. Ta měla pokračovat po zimní přestávce na konci tohoto týdne. Po 18 kolech vede Šachtar Doněck, který má dvoubodový náskok před úřadujícími šampiony z Dynama Kyjev.

Své zemi vyjádřila podporu řada ukrajinských fotbalistů. Roman Jaremčuk z Benfiky Lisabon si po vyrovnávacím gólu na 2:2 do sítě Ajaxu Amsterodam ve středečním osmifinále Ligy mistrů sundal dres a ukázal tričko se státním znakem Ukrajiny.

K podpoře se na sociálních sítích přidali také Andrej Ševčenko, Andrij Jarmolenko, Oleksander Zinčenko nebo Taras Kačaraba, který působí v pražské Slavii s krajanem Maksymem Talovjerovem. "Věřím naší zemi, naší armádě. Chci poděkovat těm, kteří chrání naše hranice. Zachováme si nezávislost, demokracii a státní suverenitu. Sláva Ukrajině," uvedl na sociální síti Kačaraba.

Mezinárodní olympijský výbor odsoudil porušení olympijského příměří. To začalo sedm dnů před startem olympijských her v Pekingu (4. února) a má skončit sedm dnů po slavnostním zakončení paralympiády, které je naplánováno na 13. března. Stanovisko podpořil i Český olympijský výbor (ČOV), jeho předseda Jiří Kejval vyjádřil v osobním dopisu ukrajinskému protějšku Sergeji Bubkovi zděšení nad situací na Ukrajině, podporu, odsoudil neomluvitelné kroky Ruska a nabídl pomoc. Podle Kejvala by se v Rusku nyní neměly konat mezinárodní sportovní akce.

Basketbalisté Barcelony odmítli v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu odcestovat k pátečnímu zápasu Evropské ligy do Petrohradu. Odložen byl dnešní euroligový duel mezi Bayernem Mnichov a CSKA Moskva a představitelé Žalgirisu Kaunas vyzvali k bojkotu zápasů proti ruským protivníkům.

Mezinárodní lyžařská federace (FIS) prozatím neplánuje zrušení Světových pohárů, jež se tento víkend mají konat na ruském území. V plánu jsou závody ve skikrosu v Sunny Valley na Uralu a soutěž akrobatických skokanů v Jaroslavli. Německý lyžařský svaz už ale v reakci na situaci svůj skikrosový tým z Ruska stáhl. FIS bude muset také rozhodnout, zda se uskuteční finále SP v běhu na lyžích 18. až 20. března v Ťumeni.