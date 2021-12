FAČR si kvůli závazkům ohledně stadionu na Strahově vezme úvěr 169 milionů korun

Praha - Fotbalová asociace ČR si vezme od České spořitelny úvěr ve výši 169 milionů korun, jímž bude řešit historické závazky spojené se stadionem Evžena Rošického na Strahově. Na dnešním zasedání to schválil výkonný výbor. FAČR se zároveň bude zabývat dalším využitím strahovského areálu.

Nové vedení českého fotbalu se situací ohledně stadionu na Strahově, kterou převzalo po svých předchůdcích, zabývalo od červnového zvolení. Asociace už na konci září uhradila z vlastních zdrojů závazky spojené se stadionem, které měla vůči České unii sportu (ČUS) a Českému atletickému svazu (ČAS).

Poté FAČR uvažovala nad několika nabídkami úvěrů. Vedle bankovních společností se přihlásily i finančně nejsilnější české kluby Sparta a Slavia. Letenští FAČR nabídli, že na místě současného stadionu vybudují národní stadion s minimální kapacitou 30 tisíc míst, na němž by vedle samotného klubu hrála i reprezentace.

"Kauza s areálem na Strahově se táhla osm let, od svého zvolení jsme se tomu věnovali na každém výkonném výboru. Završili jsme tím fázi svého pětiměsíčního úsilí. Prioritou výkonného výboru bylo získat co nejvýhodnější úvěr z bankovního sektoru a počet nabídek v tomto směru postupně narůstal. Pomohla tomu i rostoucí kredibilita fotbalové asociace," uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

"Chtěl bych poděkovat nejen členům výkonného výboru za jejich dnešní zodpovědné a téměř jednomyslné rozhodnutí, ale i nově obnovené ekonomické komisi FAČR a našim právním expertům za odvedenou profesionální práci," dodal Fousek v tiskové zprávě.

Úvěr ve výši 169 milionů korun si asociace vezme s dobou splatnosti na 10 let, aby nebyl nijak nerušen její chod. "Účel úvěru je jasný - je to přefinancování závazků vůči ČUS a ČAS. Bylo to uhrazeno z prostředků FAČR, které bude potřeba na jiné věci. Dojde k přefinancování toho, co se použilo z jedné hromádky na ČUS a ČAS a teď je potřeba to vrátit do normálních kolejí FAČR," uvedl na tiskové konferenci místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

Vedení asociace řeší další využití strahovského areálu, konkrétní ale zatím nebylo. "Jedním z bodů usnesení výkonného výboru je, že i dál budeme pracovat s co nejlepšími variantami pro FAČR ohledně areálu na Strahově, aniž bych chtěl teď být konkrétní," řekl Fousek.