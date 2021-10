FAČR připravila k výročí 120 let českého fotbalu seriál

Praha - Fotbalová asociace ČR (FAČR) připravila k letošnímu 120. výročí založení českého fotbalu dokumentární seriál. Šestidílný projekt na obrazovkách ČT sport připomene největší úspěchy včetně zlata z mistrovství Evropy v roce 1976 a stříbrných medailí ze světových šampionátů v letech 1934 a 1962 a Eura v roce 1996. V seriálu mimo jiné vystoupí legendární hráči Antonín Panenka, Karol Dobiaš či Václav Mašek nebo trenér Dušan Uhrin starší.

"Český a československý fotbal se má v celosvětovém měřítku opravdu čím chlubit a my v tomto směru ani v dnešní uspěchané době nesmíme rezignovat na znalost naší historie. Je to právě tato znalost, která nás vždy opravňuje dělat kvalitně naši práci směrem do budoucna," uvedl pro web FAČR předseda asociace Petr Fousek.

První díl s názvem Z Roudnice do Říma už diváci mohli zhlédnout v úterý, tedy v den, kdy český fotbal oslavil 120 let od založení. FAČR na úvod dokumentární série připomněla časové období od začátků fotbalu v Česku až do mistrovství světa v Itálii v roce 1934, kde reprezentanti nečekaně získali stříbro. Další díly seriálu s názvem Česká fotbalová mašina na sebe budou navazovat každý týden až do konce listopadu.

"Historie fotbalových úspěchů na našem území je natolik široká, že by vydala snad i na 20 podobných dílů. Naší ambicí ale nebylo natočit maximálně detailní obrazovou encyklopedii fotbalu. Jednotlivé úspěchy jsme se snažili zařadit do nejen politického kontextu doby, vzpomenout jsme chtěli ale i na celou řadu důležitých funkcionářů, na jejichž práci se v odlesku úspěchů fotbalistů mnohdy zapomíná," uvedl scenárista a průvodce seriálem Michal Jurman, který je zároveň mluvčím FAČR.

"Natáčení předcházel pečlivý průzkum televizního i rozhlasového archivu a jsem rád, že jsme díky tomu mohli využít například i autentických komentářů těch nejslavnějších zápasů naší historie. Speciálně pro naše natáčení se navíc uvolila celá řada slavných jmen, jakými jsou Panenka, Dobiaš, Uhrin starší, Rott, Lička, Mašek a další, se kterými byla opravdu radost spolupracovat," řekl režisér Marek Dobeš.