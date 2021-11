FAČR je proti zkrácení cyklu fotbalového MS, Fousek věří, že zvítězí rozum

Praha - Fotbalová asociace ČR (FAČR) je stejně jako další evropské země jednoznačně proti návrhu zkrátit cyklus mistrovství světa ze současných čtyř let na dva roky, jak chce světová federace FIFA. Předseda FAČR Petr Fousek podle posledního vývoje věří, že do prosince by mohlo dojít k dohodě mezi Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) a FIFA a zvítězit by nakonec mohlo diplomatické řešení.

"Je to příběh, který trvá už několik měsíců. My postupujeme v jednom bloku se všemi dalšímu evropskými asociacemi. Absolvovali jsme videokonferenci s FIFA, s UEFA, společnou videokonferenci obou federací. Ta pozice UEFA, naše i všech evropských svazů je jednotná. My jsme zatím nenabyli přesvědčení, že by bylo dobré mistrovství pořádat každé dva roky," řekl Fousek na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru FAČR.

FIFA o záměru pořádat šampionát častěji informovala začátkem září. Návrh podpořily africká konfederace CAF a asijská AFC, důrazně proti jsou naopak UEFA, jihoamerická konfederace CONMEBOL, evropské ligy, fanouškovské skupiny či hráčské asociace.

"Setrváváme na evropském stanovisku, jak ho souhrnně prezentovala UEFA. Myslím, že podle posledního vývoje to spěje k tomu, aby UEFA a FIFA našly společnou řeč. Aby se ta věc nemusela předkládat k hlasování. Doufám, že tak daleko to nedojde. My budeme nejraději, když zvítězí diplomatické řešení. Myslím, že je pravděpodobné, že do prosince k dohodě dojde," poznamenal Fousek.

"Myslím, že je několik scénářů. Ten nejhorší možný je ten, že mistrovství světa by se sice v nějaké zrychlené podobě hrálo, ale bez Evropy, možná bez někoho dalšího. Teoreticky možné to je, ale je otázka, jak by to vypadalo kvalitativně, jakou by to mělo hodnotu. Mistrovství světa by mělo být mistrovstvím celého světa. Všichni dali najevo, že je třeba hlavně komunikovat. Myslím, že nakonec zvítězí rozum," dodal Fousek.