FAČR bude v úterý jednat o dalším osudu nižších soutěží

Praha - Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR bude v úterý dopoledne jednat o dalším osudu nižších soutěží a domácího poháru MOL Cupu, které řídí. Kvůli pandemii nového typu koronaviru hrozí, že se soutěže od třetí ligy níže včetně mládežnických nebudou moci dohrát a vedení FAČR je bude muset ukončit. Fotbal se v Česku zastavil 12. března s vyhlášením nouzového stavu.

Dvanáctičlenný výkonný výbor bude jednat poprvé od vyhlášení nouzového stavu. Asociace soutěže, které pod ni spadají, 12. března zatím přerušila do odvolání s tím, že bude sledovat další vývoj pandemie. I když některá vládní opatření proti šíření nákazy covid-19 mohou být v příštích dnech uvolněna, odehrát fotbalový zápas zatím podle všeho v blízké době nepůjde.

Pokud by vedení asociace sezonu ukončilo, muselo by rozhodnout, zda ponechá stávající tabulky, nebo celý ročník anuluje. V takovém případě by zřejmě nikdo nepostupoval ani nesestupoval.

FAČR vedle nižších a mládežnických soutěží řídí také domácí pohár. MOL Cup je už v semifinále, a proto by asociace mohla rozhodnout o tom, že se jej pokusí dohrát.

První a druhou ligu organizuje Ligová fotbalová asociace, která se bude řídit pokynem Evropské fotbalové unie a profesionální soutěže se pokusí dohrát. Volné termíny přineslo odložení letního evropského šampionátu na příští rok.

Vedle dalšího osudu nižších soutěží se bude výkonný výbor v čele s předsedou FAČR Martinem Malíkem zabývat také finančními dopady koronavirové krize na asociaci. Jednání začne v úterý v 10:00.