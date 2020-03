Facebook podle Zuckerberga maže lži o koronaviru, WHO má reklamy zdarma

Menlo Park (USA) - Při vyhledávání slova "koronavirus" nově uživatelé facebooku vidí jako první výsledek odkaz na aktuální informace od Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo úřadu ze své země. Zmíněná agentura OSN také dostává "tolik reklam zdarma, kolik potřebuje", zatímco největší sociální síť světa začala odstraňovat "nepravdivá tvrzení a konspirační teorie" o novém viru z Číny. Tyto a další kroky oznámil v noci na dnešek šéf Facebooku Mark Zuckerberg.

Kalifornská společnost podle jeho prohlášení spolupracuje s mezinárodními i národními institucemi ve snaze šířit důvěryhodné informace o novém typu koronaviru, kterým se ve světě nakazilo už kolem 93.000 lidí, přičemž na 3200 pacientů nepřežilo.

"Také se soustředíme na zastavení hoaxů a nebezpečných dezinformací. Je důležité, aby každý měl prostor podělit se o své zkušenosti a bavit se o nákaze, ale jak se jasně uvádí v našich zásadách komunity, není v pořádku šířit něco, co ostatní vystavuje nebezpečí. Proto odstraňujeme nepravdivá tvrzení a konspirační teorie, na které upozornily přední globální zdravotnické organizace," napsal Zuckerberg.

Uživatelům, kteří do vyhledávání na jeho sociální síti zadají výraz koronavirus, se aktuálně nade všemi ostatními výsledky zobrazuje okénko s odkazem na nejnovější informace WHO, případně na "váš lokální zdravotnický úřad". Zprávy od WHO by se zároveň měly objevovat na "hlavní stránce" lidem, z jejichž zemí je hlášeno šíření nákazy mezi obyvateli.

"Poskytujeme WHO tolik reklam zdarma, kolik potřebují pro svou reakci na koronavirus, jakož i další podporu," pokračoval Zuckerberg. Facebook prý naopak začal blokovat placená sdělení, jejichž zadavatelé se snaží "zneužít" aktuální vývoj. Zuckerberg zmiňuje reklamy na údajné léky proti nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus opakovaně označuje nejrůznější dezinformace za významnou překážku při mezinárodních snahách o potlačení šíření viru. Přední technologické společnosti s agenturou OSN o tomto tématu jednaly v polovině minulého měsíce a Facebook podle Zuckerberga už měsíc konzultuje svou odpověď na "globální výzvu" s různými úřady.

Nepodložená a zavádějící tvrzení se ale nešíří pouze na sociálních sítích nebo videoplatformě YouTube, ale i prostřednictvím komunikační aplikace WhatsApp, která od roku 2014 patří pod Facebook. "Lidé v Nigérii, Singapuru, Brazílii, Pákistánu, Irsku a dalších zemích říkají, že se na WhatsAppu setkali se záplavou dezinformací ohledně počtu nakažených, způsobu přenosu nemoci i dostupnosti léčby," napsal v pondělní reportáži deník The Washington Post (WP).

Zmíněná aplikace podle něj v této souvislosti představuje největší hrozbu, protože informační toky na této platformě používané po celém světě jsou veřejnosti převážně skryté. "Konverzace jsou tam šifrované, takže zprávy mohou číst pouze odesilatelé a příjemci. Společnost (Facebook) to dělat nemůže, ani při naléhavé a smrtící mezinárodní zdravotnické krizi," píše WP.