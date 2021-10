Facebook podle své bývalé zaměstnankyně oslabuje demokracii a poškozuje děti

Washington - Bývalá zaměstnankyně Facebooku Frances Haugenová v úvodu svého dnešního slyšení v Senátu amerického Kongresu řekla, že vedení Facebooku ví, jak učinit produkty společnosti bezpečnějšími, ale nedělá to, jelikož upřednostňuje zisk. Haugenová, která pracovala jako produktová manažerka, poznamenala, že nejprve věřila, že Facebook může v lidech probudit to nejlepší, ale postupně dospěla k závěru, že produkty firmy poškozují děti, rozdělují společnost a oslabují demokracii. Haugenová v neděli přiznala, že stojí za únikem dokumentů, které byly základem pro sérii investigativních článků listu The Wall Street Journal (WSJ).

"Jsem dnes zde, protože se domnívám, že produkty Facebooku poškozují děti, podněcují k rozdělování, oslabují naši demokracii a mnohem víc," prohlásila Haugenová, která u Facebooku pracovala jako hlavní produktová manažerka v týmu, jenž se věnoval dezinformacím. Doplnila, že lídři Facebooku vědí, jak učinit produkty společnosti bezpečnějšími, ale "neudělají to". "Místo lidí upřednostnili své obrovské zisky," řekla.

Haugenová, která dříve pracovala také pro Google, Pinterest a Yelp, poznamenala, že Facebook se opakovaně potýkal s tím, zda upřednostnit zisky či bezpečnost uživatelů. "Facebook pravidelně tyto konflikty řešil ve prospěch svých zisků," řekla a dodala, že řešením je dohled Kongresu. "Facebook bude nadále dělat rozhodnutí proti společnému dobru, pokud bude ponechán sám (bez dohledu)," upřesnila.

Demokratický senátor Richard Blumenthal, který předsedá senátnímu podvýboru pro ochranu spotřebitele, poznamenal, že produkty Facebooku jsou návykové jako cigarety. Dodal, že technologičtí giganti nyní čelí "okamžiku pravdy", podobně jako v minulosti tabákové koncerny. Vyzval šéfa Facebooku, aby před Senátem vypovídal a aby Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a Federální obchodní komise (FTC) postup Facebooku vyšetřily.

"Oběťmi jsou naše děti. Náctiletí dnes koukají do zrcadla, pociťují pochybnosti a připadají si nejistě. Do zrcadla by se měl podívat Mark Zuckerberg," řekl Blumenthal s tím, že šéf Facebooku místo toho pluje na plachetnici.

Ačkoli v Kongresu v poslední době dochází k mezistranické shodě velmi zřídka, názor, že Facebook potřebuje velkou změnu, vyjádřili demokrati i republikáni, píše agentura Reuters.

Republikánská senátorka Marsha Blackburnová poznamenala, že Facebook přimhouřil oči nad uživateli, kterým bylo méně než 13 let. "Je evidentní, že Facebook dává přednost zisku místo blahobytu dětí a všech uživatelů," řekla.

Haugenová v nedělním rozhovoru v pořadu 60 Minutes obvinila Facebook, že opakovaně upřednostňoval zisk místo toho, aby zakročil proti projevům nenávisti a dezinformacím. V září WSJ informoval o tom, že Facebook disponuje studiemi, podle nichž užívání sociální sítě Instagram vede u některých dospívajících k psychickým problémům, sníženému sebevědomí, poruchám příjmu potravy či sebevražedným myšlenkám. Články WSJ také poukázaly na to, že společnost zavedla změny algoritmů, které přispěly k větší polarizaci na internetu, a že nepodnikla kroky, které by snížily nedůvěru k vakcínám proti covidu-19.

Mluvčí Facebooku Kevin McAlister v e -mailu před dnešním slyšením uvedl, že společnost považuje ochranu své komunity za důležitější než maximalizaci zisku. Podle něj uniklé dokumenty nedokládají, že Instagram je pro dospívající dívky "toxický".