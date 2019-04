San Francisco (USA) - Sociální síť Facebook tento týden sadou nových opatření vystupňovala boj proti šíření dezinformací na platformě. Začíná například snižovat dosah příspěvků ze skupin, kde se manipulace opakovaně objevují, také nově při řazení příspěvků v uživatelském výběru zohledňuje celkové postavení vydavatele. Deník The Washington Post (WP) podotýká, že kroky jdou proti základnímu principu algoritmů facebooku.

Opatření ve středu představil viceprezident Facebooku dohlížející na bezpečnost a "integritu" Guy Rosen. Popsal je jako součást tři roky běžící iniciativy s cílem "odstraňovat, omezovat a informovat" v souvislosti s problematickým obsahem.

"To znamená odstraňovat obsah, který porušuje naše zásady, omezovat šíření problematického obsahu, který neporušuje naše zásady, a poskytovat lidem dodatečné informace, aby si mohli rozmyslet, na co kliknout, co si přečíst a co sdílet," citovala Rosena agentura AFP.

Dezinformace či jiný senzační obsah spadají do kategorie příspěvků, které facebook neodstraňuje. Nyní však sociální síť hodlá omezovat v "hlavních stránkách" uživatelů viditelnost skupin, v nichž se opakovaně objevují materiály považované nezávislými kontrolory za nepravdivé. Podle technologického webu The Verge jde o významnou změnu, protože "to byly často stránky skupin, které byly okolo amerických (prezidentských) voleb roku 2016 využívány k distribuci propagandy a dezinformací".

Polohu daného příspěvku na "hlavní stránce" od středy ovlivňuje také obecnější postavení jeho autora a nejen obliba vydavatele na facebooku. Internetový gigant se tím snaží omezit dosah organizací, které jsou na facebooku výrazně populárnější než na internetu jako takovém. "To může značit, že doméně se v News Feedu daří způsobem, který nereflektuje její autoritu mimo něj, a že produkuje obsah o nízké kvalitě," uvádí kalifornská společnost.

Nově se také uživatelům v "newsfeedech" u mediálních organizací objevují "indikátory důvěry", přes které se lze dostat k informacím o novinářských a etických zásadách dané redakce. Produkt vytvořila skupina zpravodajských společností skrze iniciativu Trust Project.

Dezinformace a další závadný obsah představují aktuálně pro Facebook obrovskou výzvu, přičemž problém zviditelnily hlavně zmiňované prezidentské volby v roce 2016. Šéf společnosti Mark Zuckerberg dokonce na konci března veřejně vyzval vlády a státní instituce, aby se podílely na kontrole obsahu na internetu, tedy i na jeho platformě.

WP ve zprávě o nových opatřeních proti dezinformacím píše, že ačkoli je největší sociální síť světa stále "masivně výdělečná", potýká se s propadem důvěry u veřejnosti. Je proto stále více ochotná činit kroky, které jdou proti základnímu poslání jejích algoritmů maximalizovat počet kliků a čas, který uživatelé na síti stráví. "Otázkou je, zda tyto změny jsou jen okrajovými úpravami, nebo jde o zásadní opravu služby," píše washingtonský list.

"V posledních dvou letech se intenzivně soustředíme na omezování dezinformací na facebooku", řekl Rosen. Jeho společnost zároveň oznámila, že do hledání nových způsobů rychlého boje proti nepravdivým článkům zapojuje i experty zvenčí. V neposlední řadě rozšířila ve Spojených státech spolupráci s agenturou AP co se týče ověřování pravdivosti sdělení na facebooku.