Facebook omezí cílení reklamy na osoby mladší 18 let

New York - Facebook ukončí reklamu cílenou na osoby mladší 18 let. Společnost dnes uvedla, že již nebude umožňovat inzerentům zobrazovat mladším 18 let reklamu na základě jejich zájmů nebo aktivity v jiných aplikacích a na internetových stránkách.

Inzerenti však stále budou moci cílit reklamy na mladé lidi podle jejich věku, pohlaví a polohy. Změny mají začít platit do několika týdnů a budou se týkat hlavní stránky facebooku, jeho aplikace pro sdílení fotografií instagram a komunikační aplikace messenger.

Změny přicházejí v době, kdy firma čelí kritice kvůli svému plánu vytvořit instagram pro děti mladší 13 let, které nyní nesmějí používat běžné platformy firmy.

Firma uvedla, že chce poskytnout mladším dětem přístup k většině funkcí, které nyní nabízí na instagramu, ale s tím, že rodiče budou moci mít vše pod kontrolou. Někteří zákonodárci, prokurátoři a ochránci dětí se ale postavili proti projektu. Tvrdí, že nová aplikace by mohla přispět k depresím, osamělosti a úzkosti mladých uživatelů, napsala agentura Bloomberg.