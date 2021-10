Facebook kvůli údajné pornografii zablokoval stránky města Trutnova

Trutnov - Společnost Facebook zablokovala kvůli údajné pornografii oficiální profil města Trutnova. Důvodem byl příspěvek o vernisáži výstavy v městské galerii s díly Františka Drtikola, která zachycují siluety nahých těl. Radnice třicetitisícového města to uvedla na webu.

"Facebook tato umělecká díla (Františka Drtikola) vyhodnotil jako šíření pornografie a stránku města zablokoval. Je pro nás nepochopitelné, že v dnešní době může být moderní umění z dílny světoznámého autora tímto způsobem vnímáno," uvedla radnice. Samotná galerie svůj facebookový profil zablokovaný nemá.

Výstava Za tichem ticho, která začala 20. října, představuje díla zapůjčená ze sbírek společnosti PPF. Výběr zahrnuje kromě Drtikola práce Jiřího Davida, Jaromíra Funkeho, Alexandra Hackenschmieda, Miroslava Háka, Bohdana Holomíčka, Václava Chocholy, Lukáše Jasanského, Adolfa Nováka, Ivana Pinkavy, Martina Poláka, Jaroslava Rösslera, Tona Stana a Josefa Sudka. Výstava potrvá do 4. prosince.

Situaci město označilo za nepříjemnou s tím, že se ji snaží řešit. "Bohužel komunikace se společností Facebook je velmi složitá a komplikovaná. Nicméně Facebook byl jedním z významných komunikačních kanálů města a zdrojem informací pro naše občany, proto se budeme snažit o zprovoznění až do vyčerpání všech možností," uvedla radnice.

Město se připravuje i na variantu, že by svou facebookovou stránku muselo založit zcela znovu. Stalo by se tak v případě, že by stávající profil zůstal zablokovaný i po uplynutí lhůty 30 dnů, kdy většinou Facebook stránky či profily v podobné situaci znovu zpřístupní.

Do odblokování stránky či založení nové budou informace z města a městského úřadu nadále k nalezení na webu města www.trutnov.cz, v takzvaném mobilním rozhlasu a dočasně také na facebookovém profilu trutnovské městské policie.