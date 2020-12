Facebook hlásí, že bude mazat nepravdy o vakcínách na covid-19

Menlo Park (USA) - Společnost Facebook dnes oznámila, že začne na svých platformách mazat dezinformace o vakcínách na covid-19. Opatření má zasáhnout nepravdivá tvrzení, která byla vyvrácena zdravotnickými experty, a také konspirační teorie kolem očkovacích látek. Jde o další z řady kroků učiněných s cílem potlačit záplavu dezinformací na sociálních sítích.

Facebook od vypuknutí pandemie zavádí pravidla proti tvrzením, která by mohla vést k "bezprostřední fyzické újmě", a uživatelům svých platforem například zobrazuje informace od Světové zdravotnické organizace (WHO). Od března do října údajně odstranil 12 milionů příspěvků s dezinformacemi na téma pandemie nemoci covid-19. Nedávno společně s firmami Twitter a YouTube oznámil, že se v boji proti problematickému obsahu spojí s vládami i vědci.

"Vzhledem k nedávným zprávám o tom, že vakcíny na covid-19 budou brzy nasazeny po celém světě, začneme v příštích týdnech z facebooku a instagramu odstraňovat nepravdivá tvrzení o těchto vakcínách, která byla vyvrácena odborníky na veřejné zdraví," oznámil dnes Facebook. Potírat chce také "konspirační teorie, o kterých dnes víme, že jsou nepravdivé".

Na sociálních sítích se aktuálně šíří nejrůznější dezinformace a spiklenecké teorie o posuzovaných vakcínách, přičemž se v nich podle médií mnohdy opakují známé motivy. Příkladem jsou divoké spekulace o tom, že skrze očkování bude prováděna "kontrola populace", nebo že přípravky jsou navrženy tak, aby lidem přivodily zdravotní problémy.

Facebook uvádí, že nové opatření se může dotknout vyvrácených výroků o bezpečnosti, účinnosti či složení vakcín. "Například odstraníme nepravdivá tvrzení, že vakcíny na covid-19 obsahují mikročipy nebo cokoli dalšího, co není uvedeno v oficiální dokumentaci o složení," vysvětluje kalifornská společnost. Jako příklad nepovolené konspirační teorie uvádí tvrzení, že se určitá vakcína testuje na jisté demografické skupině bez jejího souhlasu.

Facebook dodává, že není možné začít ohlášené zásady naplno vymáhat ze dne na den. Seznam tvrzení spadajících pod novou politiku prý bude průběžně upravován na základě doporučení zdravotnických orgánů.