Facebook: Do deseti let může polovina zaměstnanců pracovat doma

Menlo Park - Americká internetová společnost Facebook plánuje vlivem pandemie více využívat práci z domova. Šéf společnosti Mark Zuckerberg odhaduje, že do deseti let tak bude pracovat polovina zaměstnanců. Obdobný plán už oznámily i jiné internetové firmy, například Twitter. Ten umožnil zaměstnancům pracovat z domova natrvalo, pokud si to přejí. Uvedla to agentura Reuters.

Zuckerberg plán oznámil během živého přenosu ve čtvrtek. Upřesnil přitom, že společnost po 1. lednu příštího roku upraví mzdu pracovníkům podle nákladů na živobytí v místě, kde budou bydlet.

Práci z domova firma nejprve nabídne zkušeným a výkonným pracovníkům ve Spojených státech, jimž to schválí jejich nadřízený. Od letošního července bude tato možnost nabízena i některým nově přijatým lidem.

"Potenciál rozšířit ekonomické příležitosti v zemi (v USA - pozn. ČTK) a v dlouhodobém horizontu i po světě mě naplňuje nadšením," řekl k plánu Zuckerberg.

Kanceláře Facebook plánuje znovu otevřít od července, ale pouze na čtvrtinovou kapacitu, aby šlo dodržovat požadované rozestupy. Lidé budou muset mít roušku a podstupovat měření tělesné teploty, poznamenala agentura Bloomberg.