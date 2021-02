Facebook Australanům zablokoval zpravodajství na své platformě

Canberra - Provozovatel sociální sítě Facebook dnes uživatelům a mediálním firmám v Austrálii zablokoval sdílení a prohlížení zpravodajského obsahu. Společnost tak učinila v reakci na chystaný zákon, který má technologické firmy přimět platit australským zpravodajským společnostem za využívání jejich obsahu. Krok sociální sítě se okamžitě setkal s ostrou kritikou ze strany médií, politiků i organizací na ochranu lidských práv, uvedla agentura Reuters.

Podle stanice BBC jsou v Austrálii na této sociální síti nedostupné stránky všech lokálních i světových zpravodajských serverů. Facebookové stránky australských médií, které byly ještě ve středu v provozu, jsou prázdné i pro uživatele ze zemí mimo Austrálii.

Proti kroku provozovatele sociální sítě se záhy ohradila australská vláda, podle které blokáda Facebooku ohrožuje jeho důvěryhodnost.

"Facebook udělal chybu, ty kroky Facebooku nebyly nutné, byly tvrdé a poškodí jeho reputaci tady v Austrálii," reagoval australský ministr financí Josh Frydenberg. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg ho podle něj na rozhodnutí nijak nepřipravil, ačkoliv spolu o sporné legislativě telefonicky hovořili o uplynulém víkendu.

Australský premiér Scott Morrison označil postup společnosti Facebook za arogantní. "Tyto kroky jen potvrzují obavy, které čím dál větší počet zemí vyjadřuje ohledně postupu velkých technologických společností, jež se domnívají, že jsou větší než vlády a že by pro ně neměla platit pravidla," prohlásil. Dodal, že Austrálie se nenechá zastrašit.

Chystaný zákon má z Austrálie učinit první zemi na světě, která Facebook a Google donutí platit za zpravodajský obsah. Provozovatel sociální sítě už dříve uvedl, že Austrálie "zásadně nechápe" vztah mezi technologickými platformami a vydavateli. Jen loni firma podle svého vyjádření pomohla australským vydavatelům díky sdíleným odkazům vydělat 407 milionů australských dolarů (6,8 miliardy Kč).

Zablokovaný obsah dnes ráno překvapil i některé vládní zdravotnické a další úřady; podle Facebooku ale šlo o chybu, píše BBC. Prázdné stránky čekaly například na zdravotnické úřady států Queensland a Jižní Austrálie, které na sociální sítě umisťují nejnovější informace ohledně covidu-19. Bez obsahu se ocitla i stránka meteorologického úřadu, který informuje o lesních požárech, záplavách a jiných přírodních pohromách, uvedla agentura Reuters.

"Je to znepokojivý a nebezpečný vývoj. Odstřihnout celé zemi přístup k nezbytným informacím uprostřed noci je nehoráznost," uvedla organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW).

"Facebook na své platformě exponenciálně zvýšil prostor pro dezinformace, nebezpečný radikalismus a konspirační teorie," varovala šéfredaktorka australského listu The Sydney Morning Herald Lisa Daviesová. Facebook dnes nicméně uvedl, že jeho odhodlání bojovat proti dezinformacím se nezměnilo. Slíbil také, že obnoví provoz všech vládních stránek, které neúmyslně zablokoval. Podle BBC už řada těchto stránek opět funguje.

Americká společnost Google, která provozuje největší internetový vyhledávač na světě, se k postupu Facebooku v Austrálii odmítla vyjádřit. Minulý měsíc Google pohrozil, že v případě schválení nového zákona zablokuje v Austrálii svůj vyhledávač. Následně však začal s australskými mediálními podniky uzavírat licenční dohody o využívání jejich obsahu, a to v rámci své platformy News Showcase.

Média: Dění v Austrálii kolem Facebooku, Googlu ovlivní celý svět

Vleklý souboj australské vlády s technologickými giganty dospěl do zlomového bodu a nejnovější vývoj se může promítnout do dění daleko za hranicemi Austrálie. Takové jsou komentáře některých médií poté, co Facebook na své hlavní platformě znemožnil australským uživatelům sdílet a prohlížet zpravodajství, zatímco Google ohlásil další dohodu o placení za žurnalistický obsah. Reakce jsou převážně kritické k Facebooku, objevily se ale i výhrady vůči počínání australské vlády.

V jádru těchto událostí je vládní návrh zákona, jehož cílem je donutit digitální platformy, aby sdílely zisky s mediálními organizacemi za zprostředkovávání jejich tvorby. Novela obsahuje také ustanovení ukotvující mechanismus vyjednávání mezi dvěma stranami o hodnotě zpravodajských materiálů.

Proti plánu se stavěly jak Facebook, tak i Google, tento týden se ale přístupy obou společností dramaticky rozešly. Google uzavřel licenční dohody s mediálními skupinami Seven West Media a Nine Entertainment a ve středu oznámil, že do jeho nové služby News Showcase se zapojí i konglomerát Ruperta Murdocha News Corp. Facebook naopak učinil to, čím pohrozil na konci loňského léta. V noci na dnešek zablokoval zpravodajský obsah z Austrálie, který nyní nemohou sdílet ani uživatelé z jiných zemí. Platforma zároveň Australany odřízla od zahraničních zpráv.

"Google ustoupil, Facebook nikoli," shrnuje vývoj v dnešním titulku americký deník The Washington Post (WP).

Kritické ohlasy na počínání největší sociální sítě světa brzy proudily nejen z Austrálie, ale i ze Spojených států a Evropy. Šéf české Unie vydavatelů Václav Mach krok Facebooku hodnotil jako chybu, která ohrozila svobodu šíření důvěryhodných informací. "Tuto svobodu si bere Facebook jako rukojmí při prosazování svých vlastních komerčních zájmů," napsal Mach ČTK.

Podle televize CNN se nyní k Austrálii upíná pozornost celého mediálního průmyslu. "Co se děje na druhé polokouli kolem navrhované regulace, která nutí technologické giganty platit vydavatelům zpráv, bude mít následky po celém světě. (...) Slovy jednoho zdroje, regulátoři v dalších zemích 'chtějí všichni zkopírovat a vložit' vyjednávací kodex navržený Austrálií," uvádí článek.

Drastický zásah Facebooku například vyvolává obavy z toho, jaký obsah zaplní mezeru po materiálech etablovaných médií. Kritika pramení i ze způsobu, jakým Facebook intervenci provedl. Opatření zprvu zasáhlo i desítky australských účtů, které nepatří mediálním organizacím, včetně stránek lokálních zdravotnických úřadů, organizace pomáhající obětem domácího násilí či profil jednoho opozičního lídra. Analytička Evelyn Doueková působící na Harvardově univerzitě postup Facebooku označila za vypočítavý a ostudný.

Americký novinář Casey Newton, který dlouhodobě mapuje kroky internetových gigantů, souhlasil, že provedení zákazu ze strany Facebooku má nedostatky, společnost ale podle něj "v zásadě udělala správnou věc", když prohlédla "bluff" vydavatelů. "Je docela podivné vidět, jak tolik lidí trvá na tom, že Facebook má povinnost sdílet obsah vydavatelů, za podmínek, které si oni určí," napsal.

Podle Caseyho může zásah sociální sítě naučit Australany konzumovat zpravodajství lepšími cestami, zatímco "kapitulace" Googlu je pozvánkou pro vlády po celém světě, aby se také pokusily zavést podobné "výpalné". "Přál bych si, aby Austrálie odmítnutí ze strany Facebooku vzala jako signál, že by měla úplně přehodnotit svůj přístup k regulaci médií. Mohla by zkrátka zdanit společnosti na základě jejich zisků, například. Mohla by ty zisky vyčlenit na podporu novinařiny," píše se v komentáři.