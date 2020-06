F1 zrušila letošní závody v Ázerbájdžánu, Singapuru a Japonsku

Londýn - Ve zkrácené sezoně formule 1, jejíž start byl kvůli pandemii nového typu koronaviru odložen z března na červenec, se nepojedou Velké ceny Ázerbájdžánu, Singapuru a Japonska. Vedení šampionátu tyto tři závody zrušilo, protože za současné situace není možné je uspořádat.

"Pro cesty do Japonska stále platí řada omezení. Příprava městských okruhů v Singapuru a Baku by zabrala příliš mnoho času," uvedlo vedení formule 1 v prohlášení na svém oficiálním webu. "Právě kvůli těmto komplikacím jsme rozhodli o zrušení závodů," dodalo.

"Sice se mělo jet až za tři měsíce, ale kvůli zákazům a omezením přístupu k částem trati není v našich silách závod připravit. Roli samozřejmě hraje i zákaz shromažďování a omezení cestování," uvedli v prohlášení organizátoři Velké ceny Singapuru. "Zkusili jsme všechno, ale bylo málo času," přidali pořadatelé závodu v Baku.

Nový ročník formule 1 by měl se čtyřměsíčním zpožděním odstartovat 5. července v Rakousku a týden nato se na okruhu ve Spielbergu pojede znovu. Pak se šampionát přesune do Maďarska, následovat budou dva závody v Silverstonu a Velké ceny Španělska, Belgie a Itálie v Monze, kde by se mělo jet 6. září.

Další program mistrovství světa je zatím nejasný a měl by být oznámen v nejbližších týdnech. Většina Velkých cen by se měla jet v Evropě. Podle BBC je již téměř jisté, že dvě Grand Prix bude hostit také německý Hockenheimring, zatímco stáj Ferrari nabídla uspořádat závod na svém okruhu v Mugellu.

Vedení šampionátu stále věří, že se podaří odjet 15 až 19 závodů a nevzdává se ani naděje na odloženou Velkou cenu Kanady, kterou by chtělo přesunout na září. Jet by se mělo také v Soči, které rovněž nabídlo, že uspořádá dva závody. Kvůli pandemii jsou v ohrožení závody v USA, Mexiku a Brazílii.

Původně měla mít letošní sezona 22 závodů, ale kvůli šíření nemoci covid-19 muselo být zrušeno už sedm závodů. Změny se mimo jiné dotkly vůbec prvního závodu ve Vietnamu nebo Velké ceny Nizozemska, která se do programu šampionátu měla vrátit po 35 letech.